Невакцинованого президента Бразилії не пустили на футбол

Президент Бразилії Жаїр Болсонару обурився, що його не пустили на футбольний матч

Болсонару хотів відвідати матч між «Сантосом» та «Греміо»

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що йому не дозволили відвідати матч між «Сантосом» та «Греміо», оскільки домашній клуб не допускав невакцинованих уболівальників на стадіон. Про це пише Reuters.

Футбольний матч був першим у Сантосі з вболівальниками з початку пандемії Covid-19, але клуб наполягав, що дозволить вхід лише вакцинованим особам або тим, у кого ПЛР-тест був негативним.

«Я хотів подивитися гру «Сантоса» зараз, і вони сказали мені, що вам потрібно зробити щеплення. Але чому?», – заявив Болсонару.

Президент Бразилії, який відмовився робити щеплення і закликав інших наслідувати його приклад, стверджував, що у нього є антитіла, тому що він уже був заражений Covid-19.

До слова, на початку жовтня у Бразилії відбулися масові протести з вимогою відставки президента.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, що президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити $108.

У грудні 2020 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи.