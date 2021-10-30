У Польщі безплатно прооперують 150 онкохворих українок

Жінки із онкологією шийки матки та ендометрію зможуть отримати медичну допомогу у сусідній країні

Шпиталь Шептицького започаткував проєкт, у рамках якого жінок з онкологією шийки матки та ендометрію скеровуватимуть на безкоштовні операції до Польщі. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради з посиланням на медичну установу.

Проєкт запустили «Шпиталь Шептицького» спільно з «Szpital na Klinach» та Екуменічним комітетом медичної та соціальної допомоги.

«Операції відбуватимуться у клініці наших партнерів у Польщі. Операція та післяопераційний період будуть безкоштовними. Так ми зможемо допомогти багатьом жінкам, які мають онкологічне захворювання. Наш лікар-онколог буде робити вибірку саме за цим діагнозом, а вже тоді ми будемо скеровувати в Польщу на оперативне втручання, яке відбуватиметься на сучасному обладнанні Da Vinci, що є дуже точним, дає найменші ризики розвитку післяопераційних та операційних ускладнень», – зазначила медична директорка шпиталю Роксолана Вельгуш.

Зазначається, що онкохворі жінки мають заповнити гугл-форму. Цю заявку перегляне лікар-онколог, після чого запросить у шпиталь, де в разі потреби дообстежить їх. Далі відбудеться остаточна вибірка і пацієнти поїдуть до Польщі.

За кордоном їх зустрінуть працівники польського шпиталю і супроводжуватимуть. Згідно з вимогами проєкту, 150 жінок прооперують у Польщі.

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