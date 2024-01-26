В Україні зросла захворюваність на грип: інфекціоністка дала поради хворим

Летальні випадки зумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби

В Україні зараз дуже велика кількість хворих на грип, зокрема із коінфекцією ковід/грип. До того ж, зростає кількість летальних випадків. Про це розповіла головна інфекціоністка України, докторка медичних наук Ольга Голубовська.

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За її словами, всі летальні випадки зумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби.

Ольга Голубовська дала кілька порад хворим.

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При підвищенні температури тіла – провести тестування на грип та ковід.

Якщо результат позитивний, то варто приймати відповідну терапію. Для грипу – це Озельтамівір. Для ковіду – Паксловід, який скоро буде доступний в нашій країні.

Якщо тести негативні (або немає їх в наявності), але є висока температура тіла, нежить – треба також прийняти Озельтамівір та звернутися до лікаря.

Озельтамівір – лікарський препарат, розроблений для лікування грипу. Озельтамівір є противірусним засобом, належить до групи інгібіторів нейрамінідази. Препарати цієї групи діють безпосередньо на нейрамінідазу вірусу грипу, запобігаючи його розмноженню та поширенню в організмі.

«Краще мати вдома експрес-тести та противірусні препарати, тому що захворіти може вся сімʼя, аптека може бути закрита, зруйнована, хвороба може розвинутися вночі тощо. У будь-якому випадку своєчасно звертайтесь до лікаря», – порадиоа інфекціоністка.

Голубовська також звернулася до лікарів: «Грип – дуже швидке захворювання, вже з третього дня хвороби може виникнути ГРДС, попередити це можна тільки шляхом своєчасної терапії, саме тому і призначається Озельтамівір».

Нагадаємо, станом на ранок 25 січня в школах окремих регіонів України ввели карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів. Зокрема, в деяких закладах освіти Хмельницької, Волинської, Київської областей, а також міст Львова та Вінниці учні перейшли на дистанційне навчання.

До слова, у січні в Україні зареєстрували випадки нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають «Дженні».