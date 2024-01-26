Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

В Україні зросла захворюваність на грип: інфекціоністка дала поради хворим

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні зросла захворюваність на грип: інфекціоністка дала поради хворим
В Україні велика кількість хворих на грип
фото з відкритих джерел

Летальні випадки зумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби

В Україні зараз дуже велика кількість хворих на грип, зокрема із коінфекцією ковід/грип. До того ж, зростає кількість летальних випадків. Про це розповіла головна інфекціоністка України, докторка медичних наук Ольга Голубовська.

За її словами, всі летальні випадки зумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби. 

Ольга Голубовська дала кілька порад хворим. 

  • При підвищенні температури тіла – провести тестування на грип та ковід.
  • Якщо результат позитивний, то варто приймати відповідну терапію. Для грипу – це Озельтамівір. Для ковіду – Паксловід, який скоро буде доступний в нашій країні.
  • Якщо тести негативні (або немає їх в наявності), але є висока температура тіла, нежить – треба також прийняти Озельтамівір та звернутися до лікаря.
Озельтамівір – лікарський препарат, розроблений для лікування грипу. Озельтамівір є противірусним засобом, належить до групи інгібіторів нейрамінідази. Препарати цієї групи діють безпосередньо на нейрамінідазу вірусу грипу, запобігаючи його розмноженню та поширенню в організмі.

«Краще мати вдома експрес-тести та противірусні препарати, тому що захворіти може вся сімʼя, аптека може бути закрита, зруйнована, хвороба може розвинутися вночі тощо. У будь-якому випадку своєчасно звертайтесь до лікаря», – порадиоа інфекціоністка.

Голубовська також звернулася до лікарів: «Грип – дуже швидке захворювання, вже з третього дня хвороби може виникнути ГРДС, попередити це можна тільки шляхом своєчасної терапії, саме тому і призначається Озельтамівір».

Нагадаємо, станом на ранок 25 січня в школах окремих регіонів України ввели карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів. Зокрема, в деяких закладах освіти Хмельницької, Волинської, Київської областей, а також міст Львова та Вінниці учні перейшли на дистанційне навчання. 

До слова, у січні в Україні зареєстрували випадки нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають «Дженні».

Читайте також: Україна готується до можливої пандемії X – міністр охорони здоров'я
Теги: грип хвороба діагноз Ольга Голубовська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По завершенню кар'єри Шершун став футбольним експертом
Помер ексгравець збірної України Богдан Шершун
8 сiчня, 15:30
У медзакладах Маріуполя не вистачає препаратів та обладнання
«Маріуполь на порозі епідемії». Влада повідомила про небезпеку
17 сiчня, 18:14
Ллойд Остін
Коли Ллойда Остіна випишуть із лікарні? Пентагон зробив заяву
13 сiчня, 22:07
ВООЗ попередила про можливе виникнення пандемії через нову маловивчену хворобу
ВООЗ попередила про «хворобу Х», яка може бути у 20 разів смертоноснішою за ковід
14 сiчня, 12:22
Січень – місяць обізнаності про рак шийки матки
Рак шийки матки: МОЗ пояснив, як запобігти хворобі
5 сiчня, 10:43
Фіксуючи перші ознаки підвищення захворюваності найчастіше застосовуються посилені протиепідемічні заходи
МОЗ повідомив, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні
13 сiчня, 07:56
Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я попередив про нову пандемію
Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися
18 сiчня, 12:12
Журналісти отримали розшифовку виклика швидкої для очільника Пентагону
ЗМІ розкрили нові подробиці про госпіталізацію глави Пентагона
17 сiчня, 09:55
Поява червоних плям на долонях Трампа занепокоїла його прихильників
Журналісти знайшли у Трампа ознаки хвороби
18 сiчня, 18:03

Здоров'я

В Україні зросла захворюваність на грип: інфекціоністка дала поради хворим
В Україні зросла захворюваність на грип: інфекціоністка дала поради хворим
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Радуцький розставив крапки над «і»
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Радуцький розставив крапки над «і»
Використання штучного інтелекту у медицині: ВООЗ надала рекомендації
Використання штучного інтелекту у медицині: ВООЗ надала рекомендації
Призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені? Роз'яснення НСЗУ
Призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені? Роз'яснення НСЗУ
У кількох регіонах України ввели карантин у школах: що відомо
У кількох регіонах України ввели карантин у школах: що відомо
Україна готується до можливої пандемії X – міністр охорони здоров'я
Україна готується до можливої пандемії X – міністр охорони здоров'я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
72K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
27K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
20K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
12K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Вчора, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Вчора, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Вчора, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua