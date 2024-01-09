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Головний санлікар пояснив, чи потрібно українцям носити маски

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Головний санлікар пояснив, чи потрібно українцям носити маски
Як зазначив Кузін, перевищення епідемічного порогу грипу та інших ГРВІ поки немає
фото з відкритих джерел

У середньому на тиждень фіксують від 130 до 150 тис. нових випадків зараження на грип, ГРВІ та Covid-19

В Україні поки що зберігається неепідемічний рівень небезпеки. Тому носити маски мешканцям необов'язково. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

«У всіх регіонах України зараз спостерігається неепідемічний рівень. Тобто перевищення епідемічного порогу грипу та інших ГРВІ, включаючи Covid-19, поки немає», – розповів медик.

За словами Кузіна, в середньому на тиждень фіксують від 130 до 150 тис. нових випадків зараження на грип, ГРВІ та Covid-19. Кількість госпіталізацій у середньому за тиждень – 4 тис. випадків.

Головний санлікар уточнив, що як серед хворих, так і серед госпіталізованих майже 50% – діти. Це притаманно ГРВІ.

При цьому Кузін нагадав, що щодо маскового режиму в окремих установах, організаціях чи навчальних закладах рішення ухвалюють обласні комісії ТЕБ та НС.

«Станом на сьогодні, з огляду на те, що ми поки що знаходимося в неепідемічному рівні, таких рішень на рівні областей ще не було», – зазначив він.

Нагадаємо, КМДА рекомендує киянам повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження на Covid-19. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні пік захворюваності на Covid-19 продовжиться до січня. Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня.

Також головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні

Теги: вірус грип Ігор Кузін лікар хвороба

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