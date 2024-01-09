Головний санлікар пояснив, чи потрібно українцям носити маски

Як зазначив Кузін, перевищення епідемічного порогу грипу та інших ГРВІ поки немає

У середньому на тиждень фіксують від 130 до 150 тис. нових випадків зараження на грип, ГРВІ та Covid-19

В Україні поки що зберігається неепідемічний рівень небезпеки. Тому носити маски мешканцям необов'язково. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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«У всіх регіонах України зараз спостерігається неепідемічний рівень. Тобто перевищення епідемічного порогу грипу та інших ГРВІ, включаючи Covid-19, поки немає», – розповів медик.

За словами Кузіна, в середньому на тиждень фіксують від 130 до 150 тис. нових випадків зараження на грип, ГРВІ та Covid-19. Кількість госпіталізацій у середньому за тиждень – 4 тис. випадків.

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Головний санлікар уточнив, що як серед хворих, так і серед госпіталізованих майже 50% – діти. Це притаманно ГРВІ.

При цьому Кузін нагадав, що щодо маскового режиму в окремих установах, організаціях чи навчальних закладах рішення ухвалюють обласні комісії ТЕБ та НС.

«Станом на сьогодні, з огляду на те, що ми поки що знаходимося в неепідемічному рівні, таких рішень на рівні областей ще не було», – зазначив він.

Нагадаємо, КМДА рекомендує киянам повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження на Covid-19. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні пік захворюваності на Covid-19 продовжиться до січня. Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня.

Також головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні