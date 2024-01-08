Окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині
На місцях прильотів працюють екстрені служби
У понеділок, 8 січня, на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменьше 6 вибухів. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
«Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби», – йдеться у повідомленні.
У військовій адміністрації підкреслили, що на місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби, а всі деталі повідомлять згодом.
Уранці 8 січня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вранці 8 січня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Крім того, вибухи пролунали у Дніпрі.
Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка.
Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів. А Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.
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