В Україні розпочала роботу перша мобільна аптека (фото)

Перша мобільна аптека розпочала свою роботу в Харківській області

В Україні почали запускати мобільні аптеки для сіл і прифронтових територій. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

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«Перша така мобільна аптека розпочала свою роботу у Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів», – йдеться в повідомленні міністерства.

Мобільна аптека обладнана електрогенератором, старлінком, холодильником для зберігання лікарських засобів фото: moz.gov.ua/МОЗ

Мобільна аптека обладнана електрогенератором, старлінком, холодильником для зберігання лікарських засобів та приладами, які контролюють температуру і вологість повітря. Обслуговує людей професійний фармацевт, як і в стаціонарних аптеках.

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Пересувні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де немає стаціонарних аптечних пунктів. На період воєнного стану мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Обслуговує людей професійний фармацевт, як і в стаціонарних аптеках фото: moz.gov.ua/МОЗ

Нагадаємо, Міністерстві оборони України працює над новими підходами до формування медичних потреб і розраховують на ухвалення Верховною Радою необхідного для цього законодавства.

До слова, Міська рада Маріуполя попереджає, що у тимчасово окупованому місті можлива епідемія.