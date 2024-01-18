В Україні розпочала роботу перша мобільна аптека (фото)
Перша мобільна аптека розпочала свою роботу в Харківській області
В Україні почали запускати мобільні аптеки для сіл і прифронтових територій. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
«Перша така мобільна аптека розпочала свою роботу у Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів», – йдеться в повідомленні міністерства.
Мобільна аптека обладнана електрогенератором, старлінком, холодильником для зберігання лікарських засобів та приладами, які контролюють температуру і вологість повітря. Обслуговує людей професійний фармацевт, як і в стаціонарних аптеках.
Пересувні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де немає стаціонарних аптечних пунктів. На період воєнного стану мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, Міністерстві оборони України працює над новими підходами до формування медичних потреб і розраховують на ухвалення Верховною Радою необхідного для цього законодавства.
До слова, Міська рада Маріуполя попереджає, що у тимчасово окупованому місті можлива епідемія.
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