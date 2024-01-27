МОЗ повідомив, скільки штамів коронавірусу зафіксовано в Україні

В Україні зростає кількість хворих на Covid-19

Станом на 26 січня в Україні зафіксувано 17 штамів коронавірусу, зокрема і новий штам «Дженні». Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, в Україні спостерігається зростання кількості випадків захворювання на Covid-19.

«В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів Covid-19, зокрема і новий штам, який був виявлений нещодавно, «Дженні». Також бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, а також зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів», – сказав Ляшко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що з середини жовтня на грип та грипоподібні захворювання перехворіло вже майже 2,5 млн людей, і, на жаль, є летальні випадки.

За його словами, кількість госпіталізацій зовсім не така, як була в 2020-2022 роках, інфекційні стаціонари спокійно справляються з тією кількістю пацієнтів, які потрапляють до лікарень.

Ляшко зауважив, що другий пік захворюваності на грип та ГРВІ прогнозується на лютий.

Нагадаємо, в Україні зараз дуже велика кількість хворих на грип, зокрема із коінфекцією ковід/грип. До того ж, зростає кількість летальних випадків. Про це розповіла головна інфекціоністка України Ольга Голубовська і дала кілька порад хворим.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 січня в школах окремих регіонів України ввели карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів.