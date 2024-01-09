На Хмельниччині зросла кількість загиблих наслідок атаки РФ

Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого

Кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки 8 січня у Хмельницькій області зросла до трьох. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

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«На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н. Щирі співчуття рідним. У результаті терористичної атаки загинуло троє людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н) і двоє отримали поранення», – повідомив Симчишин у Telegram.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 січня, на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменше шість вибухів. Внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці у понеділок, 8 січня, у Хмельницькому загинуло двоє людей. Симчишин повідомив, що також було пошкоджено вікна в будинках, навчальному закладі і підприємствах. Крім того, у місті є пожежі, які локалізують і ліквідовують співробітники ДСНС. Міський мер додав, що частина вулиці Тернопільської тимчасово перекрита, замінено рух громадського транспорту.

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