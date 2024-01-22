Має паспорт СРСР і підтримує війну. Суд повторно засудив батюшку УПЦ МП

Суд критично сприйняв аргументи священика у частині невинуватості і дійшов висновків, що той намагається уникнути відповідальності

На початку війни настоятель Різдвобогородицької церкви переконував прихожан: росармія зайшла в Україну для знищення «бандерівців»

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області визнав винним настоятеля Різдвобогородицької церкви УПЦ МП Юрія Миронця у колабораційній діяльності й на 10 років заборонив займати посади в органах правопорядку, державної влади та місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За даними досудового розслідування, у другій половині березня 2022 року обвинувачений на території храму у присутності кількох прихожан публічно заперечував збройну агресію Росії проти України та закликав до підтримки рішень і дій держави-агресора.

У суді батюшка все заперечив. За його словами, свідки сторони обвинувачення не є прихожанами церкви, не відвідували її, не спілкувались з ним. Вони надали неправдиві свідчення, оскільки змовилися з правоохоронцями, вважав обвинувачений.

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Крім цього, настоятель храму повідомив, що від народження постійно проживає в Україні. При цьому продовжує використовувати паспортний документ, виданий органами влади СРСР.

Суд критично сприйняв аргументи священика УПЦ МП у частині невинуватості і дійшов висновків, що той намагається уникнути відповідальності. У суді було допитано низку свідків. Один із очевидців розповів, що того дня на відстані десяти метрів почув розмову настоятеля і кількох жінок, котрі стояли на подвір’ї храму. Зокрема, батюшка говорив, що в Україні відбувається не війна, а «спеціальна операція»; російські війська увійшли на територію України для знищення «бандерівців», оскільки вони притісняють російську мову. Населення України має підтримати дії РФ, додав свідок, переповідаючи почуту бесіду обвинуваченого з прихожанами.

Інша жінка підтвердила: була біля церкви, коли священик казав, що в Україні зараз не війна, а «спецоперація» з метою захисту України від «бандерівців» та нацистів; закликав не дивитись українські новини на телебаченні, а російські новини через інтернет.

Окремо староста села Ужачин під час допиту заявив, що знає церковника понад десять років. За даними свідка, на батюшку неодноразово скаржилися селяни після закликів про підтримку збройної агресії Росії проти України.

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Цікаві міркування висловила касир вказаного храму. Вона сказала, що близько чотирьох років знайома з батюшкою, ніколи не чула від нього розмов про війну. Крім цього, жінка заперечила будь-який зв’язок своєї церкви з Російською православною церквою (РПЦ). Феміда відреагувала на це твердження, мовляв, аргумент про РПЦ суперечать загальновідомим фактам. Більше того ця обставина викликає сумніви у правдивості свідчень близьких до церковнослужителя очевидців, зауважив суд.

Також суд отримав характеристику обвинуваченого, яку підготувала Стриївська сільська рада Новоград-Волинського (Звягельського) району. У ній сказано, що священнослужитель характеризується посередньо, має запальний характер. За повідомленням мешканців громади, з початку вторгнення неодноразово висловлював свою проросійську позицію, закликав місцевих жителів «покаятись та об’єднатись з братнім російським народом».

Підсумовуючи докази, Феміда вважала: дії обвинуваченого підпадають під частину 1 статті 111-1 Кримінального кодексу – колабораційна діяльність, тобто публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Варто наголосити, що у липні 2022 року настоятеля Різдвобогородицької церкви УПЦ МП було визнано винним у колабораціонізмі і призначено покарання у вигляді позбавлення права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 13 років. Однак Житомирський апеляційний суд скасував цей вирок, оскільки слідство не конкретизувало в обвинувальному акті, де саме стався злочин (в матеріалах справи було зазначено, що на одній з вулиць в села Ужачин, а свідки говорили, що на подвір’ї церкви).