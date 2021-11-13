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    У Запоріжжі почне курсувати ковід-автобус

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    У місті почне курсувати автобус з мобільною бригадою медиків - У Запоріжжі почне курсувати ковід-автобус

    У місті почне курсувати автобус з мобільною бригадою медиків

    Фото з відкритих джерел

    У Запоріжжі запустять пересувний пункт вакцинації

    У Запоріжжі почне курсувати автобус з мобільною бригадою медиків, які вакцинуватимуть громадян від коронавірусу. Про це у Facebook повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

    Один з автобусів КП «Запоріжелектротранс» переобладнають під пересувний пункт вакцинації.

    «Брендований автобус за графіком виїжджатиме до різних районів Запоріжжя. Особлива увага приділятиметься віддаленим куточкам нашого міста. Щеплення там робитиме мобільна бригада. Вакцинуватися зможуть всі охочі», – написав чиновник.

    Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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    Теги: Запоріжжя війна смерть чиновник щеплення
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    У Запоріжжі почне курсувати ковід-автобус