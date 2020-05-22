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    Здоров'я

    У Запоріжжі – спалах сальмонельозу, 12 людей у лікарні

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    У Запоріжжі 12 людей потрапили у лікарню з діагнозом сальмонельоз - У Запоріжжі – спалах сальмонельозу, 12 людей у лікарні
    У Запоріжжі 12 людей потрапили у лікарню з діагнозом сальмонельоз

    За декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів міста

    У Запоріжжі до місцевої лікарні госпіталізували 12 людей із діагнозом сальмонельоз. Причини спалаху встановлюють.Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

    «Проводиться дослідження харчових продуктів, питної і стічної води. Також опитують та обстежують контактних осіб. Проводиться заключна дезінфекція у вогнищі за місцем проживання захворілих. Протиепідемічні заходи продовжуються», - йдеться у повідомленні.

    У Центрі громадського здоров’я  розповіли, що гостра кишкова інфекція найчастіше потрапляє в організм людини із зараженою їжею чи водою. Збудники інфекцій знаходяться у сирій та погано термічно обробленій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

    Нагадаємо, раніше повідомляли про харчове отруєння 12 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою. Студенти харчувалися в їдальні коледжу.

    Запоріжжя отруєння кишкова інфекція
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