На Вінниччині 18 школярів отруїлися парами газу



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3 березня у Могилеві-Подільському сталася надзвичайна подія

Учні місцевої школи отруїлися парами газу. 18 школярів звернулись за медичною допомогою, 11 з них - госпіталізовані.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.

Близько 13.00 години на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення, що на одній з вулиць міста відчутно різкий запах газу.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що підлітки отруїлись парами газу ( газоліну – пропану). Витік газу стався під час заміни балону поблизу кафе, що знаходиться поруч з навчальним закладом. Діти, які перебували поряд, отруїлись його парами.

Одинадцять школярів віком 13 та 14 років госпіталізовані.

На місці події проведені першочергові слідчі дії. Газовий балон вилучено.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря).

За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на той самий строк або без нього.