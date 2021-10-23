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    Правоохоронці Черкащини викрили адвокатку, яка продавала підроблені ПЛР-тести

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    Адвокатка зувала підроблені тести бажаючим залишити або в'їхати на територію України - Правоохоронці Черкащини викрили адвокатку, яка продавала підроблені ПЛР-тести
    Адвокатка зувала підроблені тести бажаючим залишити або в'їхати на територію України
    фото з відкритих джерел

    Фальшиві документи жінка передавала замовникам під час зустрічей у кав’ярнях

    На Черкащині викрили адвокатку, яка збувала підроблені ПЛР-тести на Covid-19. Як повідомляє поліція Черкаської області, жінка підробляла ПЛР-тести, а її клієнти не здавали жодних аналізів.

    Як встановили поліцейські, протиправну «схему» організувала юрист через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій, які виготовляли фальшиві довідки з негативними результатами ПЛР-тестів.

    Готові підробки організатор схеми пропонувала клієнтам, серед яких – громадяни, які планували виїзд для відпочинку за межі України. Ціна однієї довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус для виїзду становила 500 грн, а для в’їзду на територію України – 550 грн, тобто з одного клієнта правопорушниця отримувала близько 1 тис. грн.

    Викриття шахрайської схеми збуту підробних ПЛР-тестів на Черкащині
    Автор: Поліція Черкащини

    Фальшиві документи жінка передавала замовникам під час зустрічей у кав’ярнях, під час однієї такої зустрічі її затримали правоохоронці.

    Правопорушниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу («підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампі»).

    Нагадаємо, авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

    The New York Times пише, що причиною стрімкого поширення коронавірусу в Україні стали дві основні проблеми: небажання населення вакцинуватися та незаконні схеми з продажу фальшивих covid-сертифікатів, які дозволяють людям обходити обмеження та правила.

    Додамо, що напередодні поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати. І про такі випадки правоохоронці повідомляють усе частіше. Зокрема, варто знати, що сертифікат не рятує від хвороби. Наразі реанімації київських лікарень заповнені «вакцинованими» з підробленими сертифікатами.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

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    Теги: документи Черкащина поліція жінка коронавірус
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    Правоохоронці Черкащини викрили адвокатку, яка продавала підроблені ПЛР-тести