Правоохоронці Черкащини викрили адвокатку, яка продавала підроблені ПЛР-тести

Фальшиві документи жінка передавала замовникам під час зустрічей у кав’ярнях

На Черкащині викрили адвокатку, яка збувала підроблені ПЛР-тести на Covid-19. Як повідомляє поліція Черкаської області, жінка підробляла ПЛР-тести, а її клієнти не здавали жодних аналізів.

Як встановили поліцейські, протиправну «схему» організувала юрист через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій, які виготовляли фальшиві довідки з негативними результатами ПЛР-тестів.

Готові підробки організатор схеми пропонувала клієнтам, серед яких – громадяни, які планували виїзд для відпочинку за межі України. Ціна однієї довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус для виїзду становила 500 грн, а для в’їзду на територію України – 550 грн, тобто з одного клієнта правопорушниця отримувала близько 1 тис. грн.

Викриття шахрайської схеми збуту підробних ПЛР-тестів на Черкащині Автор: Поліція Черкащини

Фальшиві документи жінка передавала замовникам під час зустрічей у кав’ярнях, під час однієї такої зустрічі її затримали правоохоронці.

Правопорушниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу («підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампі»).

Нагадаємо, авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

The New York Times пише, що причиною стрімкого поширення коронавірусу в Україні стали дві основні проблеми: небажання населення вакцинуватися та незаконні схеми з продажу фальшивих covid-сертифікатів, які дозволяють людям обходити обмеження та правила.

Додамо, що напередодні поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати. І про такі випадки правоохоронці повідомляють усе частіше. Зокрема, варто знати, що сертифікат не рятує від хвороби. Наразі реанімації київських лікарень заповнені «вакцинованими» з підробленими сертифікатами.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

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