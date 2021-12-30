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    МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19

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    Загалом у країні вчора госпіталізували 1 747 людей з підозрою або підтвердженим Covid-19 - МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19
    Загалом у країні вчора госпіталізували 1 747 людей з підозрою або підтвердженим Covid-19
    фото з відкритих джерел

    У міністерстві поки що не пояснили, чому у Чернігівській області не зафіксували жодного нового хворого

    В Україні за добу 29 грудня медики зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусного захворювання. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 263), Полтавській (443) та Донецькій (350) областях. Водночас у Чернігівській області не зафіксували жодного нового хворого.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Загалом у країні вчора госпіталізували 1 747 людей з підозрою або підтвердженим Covid-19.

    Від ускладнень хвороби 29 грудня померли 278 людей, а 10 369 – одужали.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Лабораторії зробили 79 560 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 32 605, методом ІФА – 6 018. Також зробили 40 937 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,7 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

    Від початку пандемії в нас виявили 3 660 620 випадків COVID-19. З них 95 690 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона – одужали.

    Зазначимо, 30 грудня Волинська та Запорізька області виходять з «червоної» зони карантину. Це останні регіони, які перебували у найжорсткіших обмеженнях. Водночас вчора у МОЗ повідомили, що ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях, вони перейшли в «помаранчеву» зону.

    Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Як Європа зустрічає «Омікрон». Порівнюємо з Україною


    Теги: Європа Чернігівщина хвороби карантин коронавірус
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    МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19