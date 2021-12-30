МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19

Загалом у країні вчора госпіталізували 1 747 людей з підозрою або підтвердженим Covid-19

У міністерстві поки що не пояснили, чому у Чернігівській області не зафіксували жодного нового хворого

В Україні за добу 29 грудня медики зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусного захворювання. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 263), Полтавській (443) та Донецькій (350) областях. Водночас у Чернігівській області не зафіксували жодного нового хворого.

Графіка МОЗ

Загалом у країні вчора госпіталізували 1 747 людей з підозрою або підтвердженим Covid-19.

Від ускладнень хвороби 29 грудня померли 278 людей, а 10 369 – одужали.

Графіка МОЗ

Лабораторії зробили 79 560 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 32 605, методом ІФА – 6 018. Також зробили 40 937 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,7 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили 3 660 620 випадків COVID-19. З них 95 690 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона – одужали.

Зазначимо, 30 грудня Волинська та Запорізька області виходять з «червоної» зони карантину. Це останні регіони, які перебували у найжорсткіших обмеженнях. Водночас вчора у МОЗ повідомили, що ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях, вони перейшли в «помаранчеву» зону.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

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