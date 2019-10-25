Україна в Глобальному індексі безпеки здоров’я посіла 94 місце зі 195 країн



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Україну віднесли до категорії «більш підготовлених» країн до епідемій

Країни в рейтингу поділені на три групи: найгірше підготовлені до випадків пандемії або епідемії, більш підготовлені і найкраще підготовлені

Україна посідає 94-е місце зі 195 в рейтингу Global Health Security Index (Глобальний індекс забезпечення безпеки здоров’я) за 2019 рік, що був оприлюднений 24 жовтня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що країни в рейтингу поділені на три групи: найгірше підготовлені до випадків пандемії або епідемії, більш підготовлені і найкраще підготовлені.

За висновками авторів рейтингу, загальний індекс України дорівнює 38 балів, тож її віднесли до категорії «більш підготовлених».

Найгірше дослідники оцінили такі показники в Україні, як антимікробна резистентність, готовність до надзвичайних ситуацій і наявність планів дій для таких випадків, наявність обладнання для інфекційного контролю.

Натомість відносно високим є індекси імунізації (88,6), обмеження на перетин кордону у зв’язку з загрозою поширення захворювань (100, попри те, що протягом останнього року Київ не запроваджував таких обмежень), здатність до проведення медичних випробувань (75), виконання міжнародних зобов’язань (96,9).

Перше місце посідають Сполучені Штати, але навіть їхній індекс дорівнює не 100, а 83,5. Останнє місце в рейтингу – за Екваторіальною Гвінеєю (16,2).

Автори рейтингу дійшли загального висновку, що жодна досліджена країна не є повністю готовою до епідемій і пандемій.

«Кожна країна має серйозні прогалини, над якими треба працювати», – мовиться у висновках.

Середній результат всіх країн – близько 40,2 балів. Індекс 116 країн із високим та середнім доходом не перевищує 50.

Глобальний індекс забезпечення безпеки здоров’я за 2019 рік уклали Школа громадського здоров’я Блумберга при Університеті Джонса Гопкінса і неприбуткова організація «Ініціатива ядерної загрози».