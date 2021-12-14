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    За добу Covid діагностували у понад 7 тис. українців: свіжі дані МОЗ

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    Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Донецькій та Одеській областях - За добу Covid діагностували у понад 7 тис. українців: свіжі дані МОЗ
    Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Донецькій та Одеській областях
    фото: МОЗ

    Протягом доби госпіталізували 1123 ковід-хворих

    Протягом доби 13 грудня медики в Україні виявили 7283 хворих на коронавірусну хворобу. Про це сьогодні вранці повідомило Міністерство охорони здоров’я. Добою раніше було виявлено 4073 хворих.

    Серед нововиявлених хворих 566 дітей та 134 медичні працівники. Протягом доби госпіталізували 1123 хворих, 387 людей померли, у 27130 хворих констатували одужання.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1066), Донецькій (541), Одеській (404) областях.

    Протягом доби також вакцинували майже 130 тисяч людей, з них 86 786 людей – повністю імунізовані.

    Загалом за час кампанії з вакцинації щепилися понад 14 мільйонів людей, з них 12,54 мільйона отримали дві дози.

    За офіційними даними, від початку пандемії в Україні на Covid-19 захворіли понад 3,57 мільйона людей, з них 91 602 померли.

    Напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив про покращення ковід-ситуації в Україні.

    Тим часом напередодні у світі зафіксували першу смерть від «Омікрону». Це сталось у Британії.

    РНБО прогнозує появу штаму «Омікрон»в Україні вже цього тижня.

    Читайте також: «Вовина тисяча»? Українці розказали, що думають про вакцинацію за гроші (відео)


    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби коронавірус
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    За добу Covid діагностували у понад 7 тис. українців: свіжі дані МОЗ