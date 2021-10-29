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    Українські лікарні зобов’яжуть мати в штаті сурдоперекладачів

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    Без фахівців із жестової мови медзаклад не зможе укласти договір із Національною службою здоров&rsquo;я України - Українські лікарні зобов’яжуть мати в штаті сурдоперекладачів
    Без фахівців із жестової мови медзаклад не зможе укласти договір із Національною службою здоров’я України
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ напрацьовує можливість виклику невідкладної допомоги неголосовим способом

    Міністерство охорони здоров’я хоче зобов’язати українські лікарні мати сурдоперекладачів. Вимогу забезпечення перекладу українською жестовою мовою планують висунути з наступного року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні Ради безбар’єрності, пише fbc.ua.

    За його словами, підтвердження можливостей такого перекладу буде вимогою до лікарень, які матимуть намір укласти договір із Національною службою здоров’я України.

    «Це реальна вимога, і вона має свій результат. Наприклад, у Харкові зараз забезпечені засобами комунікації слабочуючих людей 87 закладів охорони здоров’я міста», – сказав Ляшко.

    Понад три тисячі закладів охорони здоров’я, які законтрактовані Національною службою, відзвітували про доступність будівель та приміщень для людей з інвалідністю, зокрема облаштовано пандуси, спеціальні ліфти та підйомники.

    Окрім того, хочуть впровадити систему Централь 103 – можливість виклику невідкладної допомоги неголосовим способом.

    Також у відомстві працюють над тим, щоб була можливість виклику невідкладної допомоги через застосунок «Дія».

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    Теги: лікарня Віктор Ляшко
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    Українські лікарні зобов’яжуть мати в штаті сурдоперекладачів