Українці можуть лікуватися в Європі: що для цього потрібно

Щоб лікуватися в ЄС під час дії воєнного стану, українцям необхідно мати форму первинної облікової документації № 027/о

Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства

Громадяни України, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, можуть бути евакуйовані та доправлені на спеціалізоване лікування до клінік Європи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон приймає лікар, керуючись встановленими критеріями направлення громадян України для лікування за кордон», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до закордонних клінік в Європі транспортуються насамперед:

пацієнти з мінно-вибуховими травмами;

пацієнти з опіками;

діти та дорослі пацієнти з новоутвореннями та діти з орфанними захворюваннями.

Щоб евакуюватися на лікування до ЄС під час дії воєнного стану в країні, пацієнтам необхідно мати форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого». Попередньо документ має заповнити лікар медзакладу, який координує направлення громадян України для лікування за кордон.

Медична евакуація здійснюється за таким алгоритмом:

заклади охорони здоров'я формують евакуаційні листи;

МОЗ інформує країни-члени ЄС, вносить інформацію у медичну інформаційну систему ЄС, яка здійснює пошук клініки;

департаменти охорони здоров'я в регіонах, за підтримки МОЗ та інших відомств і неурядових організацій, транспортують пацієнтів зі стаціонарів в областях до координаційних медзакладів.

Міністерство охорони здоров'я узгоджує з Держприкордонслужбою час та пункт перетину кордону. За підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині.

Поки пацієнт знаходиться на лікуванні у закордонній клініці, МОЗ, за сприяння міністерств охорони здоров'я країн-членів ЄС, через платформу EWRS (Early Warning and Response System) відслідковує перебування пацієнтів в клініках країн ЄС.

Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта.

Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, також можуть самостійно подати попередню заявку на програму медичної евакуації. Для цього необхідно заповнити спеціальну заявку на сайті МОЗ. Потім у відомстві верифікують інформацію, після чого пацієнт отримує зворотний зв'язок.

Нагадаємо, 6 вересня, Верховна Рада України 228 голосами прийняла Закон України «Про систему громадського здоров’я».