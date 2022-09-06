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Рада ухвалила закон про громадське здоров'я: що незабаром зміниться

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рада ухвалила закон про громадське здоров'я: що незабаром зміниться
Дотримання закону має збільшити тривалість років активного життя 
фото з відкритих джерел

Бізнес потребуватиме в десять разів менше дозволів для ведення діяльності 

Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада України 228 голосами прийняла Закон України «Про систему громадського здоров’я». Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, що написання законопроєкту розпочалось ще у 2016 році.  

«Шість років дискусій, обговорень, критики, несприйняття, маніпуляцій, проплачених акцій і нарешті маємо прийнятий закон!», – написав Ляшко. 

За словами очільника МОЗ, закон має кілька важливих характеристик.

  • Закон євроінтеграційний. Його реалізація ще більше інтегрує нас в європейський простір, а виконання дозволить збільшити тривалість років активного життя і наблизити цей показник, знову ж таки, до європейського.
  • Закон дерегуляторний. Кількість дозволів та висновків, які раніше повинен отримувати бізнес для ведення своєї господарської діяльності зменшилася на 10.
  • Закон системний. Через вісім років після ліквідації санітарно-епідеміологічної служби, на законодавчому рівні врегульовано питання розподілення відповідних функцій між різними центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, власниками бізнесу та громадянами поза цими структурами. У кожного своя зона відповідальності за збереження однієї із визначальних цінностей – здоров’я.

«Україні потрібна сучасна система реагування на загрози для здоров’я та протиепідемічного захисту. І саме вона передбачена цим законом. Закон вперше вводить в обіг принцип «єдиного здоров’я», який дозволяє дивитися далеко за межі звичного поняття «охорони здоров’я» чи «медичної допомоги». Це постійна співпраця та взаємодія у галузі медицини, ветеринарії, безпеки харчових продуктів та питної води, захисту довкілля», – поінформував Ляшко. 

Нагадаємо, нещодавно президент України підписав проєкт нового закону України «Про лікарські засоби». Документ гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він запроваджує єдину термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

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Теги: бізнес закон самоврядування здоров'я медицина

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