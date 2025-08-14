Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці можна побачити 79 малюнків Марії Примаченко де та як працює виставка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У столиці можна побачити 79 малюнків Марії Примаченко де та як працює виставка
Малюнки Примаченко, які раніше були недоступними для перегляду широкого загалу, нині можна розглянути в деталях
фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири відомі авторські роботи Марії Примаченко

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася віртуальна виставка «Марія Примаченко. Невідоме». На ній можна побачити 79 раніше неопублікованих малюнків художниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення музею.

«79 малюнків з двох невеликих шкільних альбомів видатної художниці, які раніше були недоступними для перегляду широкого загалу, нині можна розглянути в деталях і навіть дослідити їх», – йдеться у повідомленні.

Відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири авторські роботи Марії Примаченко
Відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири авторські роботи Марії Примаченко
фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Цікаво, що в цих альбомах, створених Марією Примаченко у 1940-х роках, є авторські надписи. Ось один із них: «Дорогий Геценко может мої звереки будуть годні у кіно комедію де у нашій Болотні завелися такі звірі».

«Ймовірно, Марія Оксентіївна мріяла про те, щоб звірі з Болотні, народжені її фантазією і талантом, «ожили» та стали персонажами творів інших жанрів», – припустили у музеї.

Відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири авторські роботи Марії Примаченко
Відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири авторські роботи Марії Примаченко
фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Побачити цих диво-звірів стало можливим завдяки сучасним технологіям та VR-шоломам, за допомогою яких відвідувачі музею можуть мандрувати віртуальною галереєю творів художниці. Це проєкт здійснений за допомогою оцифрування експонатів.

Відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири авторські роботи Марії Примаченко
Відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири авторські роботи Марії Примаченко
фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Крім того, відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири авторські роботи Марії Примаченко:

  • «Український бик» (1977 р.)
  • «Цей звір горобців ловив» (1961 р.)
  • «Маківки у жовтій вазі» (1963 р.)
  • «Білі шавлії у вазі» (1963 р.)

Віртуальна галерея працює з 11 до 16. 00 кожного дня крім понеділка та вівторка. Вартість відвідування – 100 грн.

Марія Примаченко
Марія Примаченко
фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Марія Примаченко (1909-1997) – українська народна художниця, представниця «наївного мистецтва», що працювала в жанрі декоративного розпису. Її творчість відрізняється яскравими, фантастичними образами, серед яких дивовижні звірі, птахи та квіти, які існують лише у її уяві. Роботи художниці наповнені глибоким символізмом, що поєднує українські народні традиції з особистими переживаннями.

Примаченко є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка та однією з найвідоміших українських мисткинь у світі. Її твори експонуються у престижних музеях по всьому світу.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва триває знищення унікальних майолікових панно авторства заслуженого діяча мистецтв України Івана Пилипенка, виконаних у стилі Марії Примаченко. Йдеться про оздоблення дитячого садка №809 за адресою: вулиця Анни Ахматової, 5Б. 

Теги: музеї картина виставка Київ музей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

The Rasmus – один з найбільш успішних музичних колективів Північної Європи
Фінський рок-гурт The Rasmus прибув до України (фото)
18 липня, 19:30
Небо над Києвом
Київ накрила сильна гроза
28 липня, 22:24
Другий день протесту у Києві. 23 липня 2025 року
Пропагандисти РФ поширюють фейкове фото з акції у Києві
24 липня, 09:20
Автотроща в Києві: лоб у лоб зіткнулися дві автівки
Автотроща в Києві: лоб у лоб зіткнулися дві автівки
11 серпня, 00:33
Міст-хвиля на столичній Оболоні
Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму: дані спостережень
4 серпня, 10:27
Нікушор Дан: Я прийняв запрошення президента Зеленського
Президент Румунії анонсував свій візит до України
Вчора, 09:03
Вероніка Осінцева разом із батьками жила в під'їзді, який зруйнувала російська ракета
Дівчина, яка випала з дев'ятого поверху під час ракетного удару, залишається в лікарні
11 серпня, 16:23
У Києві тривога тривала сім хвилин
У Києві тривога тривала сім хвилин
12 серпня, 21:20
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
Вчора, 23:49

Новини

Місцеві мешканці відновили унікальне мозаїчне панно на зупинці в селі Шупики
Місцеві мешканці відновили унікальне мозаїчне панно на зупинці в селі Шупики
У Києві подружжя за 5,6 млн грн обіцяло «допомогти» уникнути покарання наркоконтрабандисту
У Києві подружжя за 5,6 млн грн обіцяло «допомогти» уникнути покарання наркоконтрабандисту
У столиці можна побачити 79 малюнків Марії Примаченко де та як працює виставка
У столиці можна побачити 79 малюнків Марії Примаченко де та як працює виставка
Посадовиця «Муніципальної охорони» Києва отримала підозру у розтраті 1,7 млн грн
Посадовиця «Муніципальної охорони» Києва отримала підозру у розтраті 1,7 млн грн
У Києві тривога тривала 10 хвилин
У Києві тривога тривала 10 хвилин
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про зміни руху транспорту
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про зміни руху транспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
17K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
6997
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2448
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови
2342
Вкладник намагався стягнути з Приватбанку 3 млрд євро за депозит, зроблений у 1995 році

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua