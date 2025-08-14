У столиці можна побачити 79 малюнків Марії Примаченко де та як працює виставка

Малюнки Примаченко, які раніше були недоступними для перегляду широкого загалу, нині можна розглянути в деталях

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася віртуальна виставка «Марія Примаченко. Невідоме». На ній можна побачити 79 раніше неопублікованих малюнків художниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення музею.

«79 малюнків з двох невеликих шкільних альбомів видатної художниці, які раніше були недоступними для перегляду широкого загалу, нині можна розглянути в деталях і навіть дослідити їх», – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що в цих альбомах, створених Марією Примаченко у 1940-х роках, є авторські надписи. Ось один із них: «Дорогий Геценко может мої звереки будуть годні у кіно комедію де у нашій Болотні завелися такі звірі».

«Ймовірно, Марія Оксентіївна мріяла про те, щоб звірі з Болотні, народжені її фантазією і талантом, «ожили» та стали персонажами творів інших жанрів», – припустили у музеї.

Побачити цих диво-звірів стало можливим завдяки сучасним технологіям та VR-шоломам, за допомогою яких відвідувачі музею можуть мандрувати віртуальною галереєю творів художниці. Це проєкт здійснений за допомогою оцифрування експонатів.

Крім того, відвідувачі галереї мають рідкісну можливість побачити чотири авторські роботи Марії Примаченко:

«Український бик» (1977 р.)

«Цей звір горобців ловив» (1961 р.)

«Маківки у жовтій вазі» (1963 р.)

«Білі шавлії у вазі» (1963 р.)

Віртуальна галерея працює з 11 до 16. 00 кожного дня крім понеділка та вівторка. Вартість відвідування – 100 грн.

Марія Примаченко фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Марія Примаченко (1909-1997) – українська народна художниця, представниця «наївного мистецтва», що працювала в жанрі декоративного розпису. Її творчість відрізняється яскравими, фантастичними образами, серед яких дивовижні звірі, птахи та квіти, які існують лише у її уяві. Роботи художниці наповнені глибоким символізмом, що поєднує українські народні традиції з особистими переживаннями.

Примаченко є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка та однією з найвідоміших українських мисткинь у світі. Її твори експонуються у престижних музеях по всьому світу.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва триває знищення унікальних майолікових панно авторства заслуженого діяча мистецтв України Івана Пилипенка, виконаних у стилі Марії Примаченко. Йдеться про оздоблення дитячого садка №809 за адресою: вулиця Анни Ахматової, 5Б.