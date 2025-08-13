Антитіла не працюють? Інфекціоніст розповів про небезпеку нового підвиду Covid-19

Чому спалах коронавірусу стався саме зараз? Професор-інфекціоніст відповів

Новий штам коронавірусу Covid-19 має нові антигенні властивості, тому в Україні стрімко зростає захворюваність. Про це розповів лікар-інфекціоніст, колишній головний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов, йдеться в інтерв'ю «Главкома».

Він пояснив спалах захворювань зараз тим, що коронавіруси функціонують інакше, ніж респіраторні віруси, як, наприклад, грип. «Якщо грипу для поширення потрібна холодна волога погода, то коронавірусу – ні. У коронавірусу немає чіткої сезонності, він циркулює цілий рік. Так, зимою випадків захворювань більше, ніж влітку. Адже люди влітку менше контактують у закритих приміщеннях», – відповів він.

Крамарьов додав, що саме зараз розповсюджується Covid-19 XFG (Stratus), який є підвидом штаму Omicron. У Великій Британії вже зафіксовано 40% випадків, також він фіксується у Києві. За словами інфекціоніста, цей підвид має здатність заражати більше людей, ніж його попередники.

«Оскільки цей підвид новий, то він має і нові антигенні властивості: це означає, що Stratus здатний уникати антитіл, які утворилися після вакцинації чи після перенесеного Covid-19», – пояснив лікар.

Крамарьов не впевнений, що першоджерелом Stratus був саме Київ, де фіксується найбільша кількість захворювань в Україні. Він пояснив, що зараз існує інтенсивна міграція між західними та східними областями й Києвом. Тому, на його думку, неможливо сказати, де вірус спершу виник.

На питання, чи допоможе ревакцинація, лікар відповів, що антигенний склад Stratus не повністю змінився. «Велика частка антигенів залишилась такою самою, як у попередників, тому антитіла, що утворюються внаслідок перенесеного раніше Covid-19 чи щеплення, все ж частково блокують його. Нагадаю, що вакцинація в основному не попереджає захворювання, а попереджає тяжкі форми інфекції. Тому для людей з груп ризику це особливо важливо», – пояснив лікар.

Крамарьов також впевнений, що варто готуватися до нових мутацій коронавірусу, які зроблять його настільки ж небезпечним, як у 2020 році. Він нагадав, що варіант SARS-CoV-2 Omicron постійно мутує, а у серпні минулого року також був спалах.

«Впродовж минулого епідемічного періоду, жовтень 2024 – квітень 2025 в Україні також спостерігалися випадки захворюваності на коронавірусну хворобу, однак, за даними МОЗ, тоді значно переважали випадки захворюваності на грип. До того ж є прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що у найближчі 10 років буде нова пандемія, більш смертельна і небезпечна, ніж з Covid-19. ВООЗ перерахувала кілька варіантів можливих її причин, і один із них – це мутований SARS-CoV-2, який матиме більш агресивні властивості, ніж оцей Omicron», – відзначив лікар.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на Covid-19. За даними системи рутинного епідеміологічного нагляду, тиждень тому було зафіксовано 684 випадки, що на 190 більше, ніж попереднього разу.

Станом на 16 липня було підтверджено 38 випадків Stratus у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві.