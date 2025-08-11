Одна категорія населення зможе отримати до 200 тис. грн

У разі дострокового звільнення особи мають протягом 10 днів відшкодувати отримані кошти

Молоді лікарі, які щойно завершили інтернатуру, можуть отримати від держави одноразову виплату у 200 тис. грн. Ця фінансова підтримка призначена для тих фахівців, хто погодиться працювати у сільських або прифронтових районах, повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Йдеться про фахівців, які закінчили інтернатуру з 2025 року. Вони мають бути випускниками одного з двадцяти державних вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні Міністерства охорони здоров'я або Міністерства освіти і науки. Урядова ініціатива діятиме до завершення воєнного стану, з можливим подальшим продовженням. У відомстві додали, що ініціатива має на меті підтримати медиків, які починають свій професійний шлях у громадах, де гостро бракує кваліфікованої медичної допомоги.

Як отримати одноразову виплату

Для початку лікар має знайти вакансію на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників - це може бути державний або комунальний медичний заклад, розташований у сільській місцевості чи на території активних бойових дій. Після цього особі потрібно з'ясувати про укомплектованість медзакладу і його готовність укласти договір на роботу щонайменше на три роки.

Якщо обидві умови виконані, лікар підписує з медзакладом договір мінімум на три роки, а заклад видає лист-підтвердження. Також можна укласти такий договір із закладом, де лікар уже працює, якщо він відповідає всім вимогам. Обрана вакансія обов'язково має бути розміщена на порталі вакансій на момент працевлаштування.

Необхідні документи

Лікар особисто чи на електронну пошту закладу має подати пакет документів до 10 жовтня до вишу, де проходив інтернатуру. Необхідні документи:

заява на ім'я ректора (у вільній формі);

лист-підтвердження від медзакладу;

копії документів про освіту, такі як диплом та сертифікат (якщо їх немає в електронній базі);

документи, які підтверджують трудову діяльність (копія трудової книжки або витяг з Реєстру застрахованих осіб);

копія укладеного договору про роботу в медзакладі.

Виш розглядає документи та, у разі погодження, видає наказ про призначення виплати, яка здійснюється до кінця бюджетного року.

У разі дострокового звільнення лікаря за власним бажанням, за згодою сторін чи через неналежне виконання обов’язків він буде змушений повернути отримані гроші протягом 10 днів. Водночас повертати кошти не доведеться, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, виникли форс-мажорні обставини, лікар або його близькі отримали інвалідність I або II групи, а також у разі призову лікаря на військову службу.

