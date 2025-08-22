Головна Київ Новини
Чому в Києві зростає захворюваність на коронавірус? Пояснення головного санлікаря

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Чому в Києві зростає захворюваність на коронавірус? Пояснення головного санлікаря
У столиці, зокрема у Свято-Михайлівській клінічній лікарні госпіталізовано 22 пацієнта з коронавірусом
У серпні в Києві підтвердили випадки інфікування новим штамом коронавірусу Stratus, а в деяких інших регіонах України – Nimbus

У серпні столичні медики відзначили зростання кількості випадків захворювань на ГРВІ та коронавірус. Хоча про епідемію не йдеться, головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак закликає громадян дотримуватися заходів безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

За словами Чумака, однією з причин поширення вірусів є сезонна міграція: люди повертаються до міста після відпусток, зокрема з інших регіонів та з-за кордону. Ще одне місце, де віруси поширюються, – це укриття, куди кияни змушені спускатися під час повітряних тривог.

«Люди, які переносять хворобу в легкій формі, часто не звертають на це уваги, але вони наражають на небезпеку усіх довкола», – застерігає Чумак. Він радить не відвідувати місця масового скупчення, як-от торговельні центри, якщо є симптоми захворювання.

Головний санітарний лікар також нагадав про базові правила профілактики:

  • регулярно мити руки та використовувати антисептики;
  • провітрювати приміщення;
  • робити щеплення.

Вакцинація проти Covid-19 безкоштовна, і, за словами Чумака, усі медичні заклади забезпечені достатньою кількістю вакцин. Також він рекомендує одягати маски в місцях скупчення людей, хоча масового маскового режиму наразі не впроваджують.

Наразі у столиці, зокрема у Свято-Михайлівській клінічній лікарні госпіталізовано 22 пацієнта з коронавірусом.

Нові штами та симптоми

У серпні в Києві підтвердили випадки інфікування новим штамом коронавірусу Stratus, а в деяких інших регіонах України – Nimbus.

Завідувачка інфекційного відділення №2 Свято-Михайлівської клінічної лікарні Людмила Мінова повідомила, що основна група госпіталізованих пацієнтів — це люди з хронічними супутніми захворюваннями (хвороби легень, серцево-судинні, онкологічні). У молодих людей хвороба здебільшого протікає в легкій формі.

Загалом в Україні спостерігається зростання захворюваності на Covid-19, проте, за даними МОЗ, вона втричі нижча, ніж у серпні минулого року. Найбільше випадків зафіксовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Основними симптомами нових штамів є:

  • Stratus: хрипкий голос або осиплість.
  • Nimbus: гострий біль у горлі.

Решта симптомів залишаються стандартними для Covid-19: нежить, кашель, підвищена температура, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку.

Що відомо про коронавірус

У 2020 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила поширення Covid-19 світовою пандемією. На її початку смертність від коронавірусу була значно вищою – помирала приблизно кожна 50-та хвора людина, незалежно від віку.

З того часу ситуація змінилася. Загалом за час пандемії від хвороби у світі померло 6,8 мільйона людей, з яких понад 111 тисяч – в Україні. Завдяки масовій вакцинації та набутому імунітету смертність значно знизилася.

Офіційно пандемія коронавірусу у світі завершилася 5 травня 2023 року.

Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, Covid-19 «має перейти до сезонних захворювань» і циркулюватиме подібно до звичайного грипу. Це означає, що вірус не зникне повністю, але його поширення та наслідки стануть менш загрозливими, як це зараз і спостерігається.

