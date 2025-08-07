Як не захворіти на рак? Що говорять останні наукові відкриття і чи знають про них в Україні

Здорове харчування. Що в цих словах?

Невпинне зростання кількості онкологічних захворювань в усьому світі об’єднує найавторитетніших у світі дослідників. Усі вони шукають методи профілактики раку, покращення життя з раком та після нього. Вчені Всесвітнього фонду дослідження раку (WCRF) стверджують: завдяки їхнім рекомендаціям можна попередити в 40% випадків ймовірних захворювань усіх видів.

Рак виникає через мутації в ДНК клітин, які призводять до їх неконтрольованого поділу. І хоча жоден метод не дає 100% гарантії, але здоровий спосіб життя значно знижує ризик онкозахворювань. Вчені радять їсти продукти, які стримують ріст клітин, а також радять рухатися, боротися з надлишковою вагою та уникати алкоголю.

Численні багаторічні дослідження університетських медичних центрів США підтверджують: певні харчові продукти можуть на 80% знизити кількість ймовірність захворювань.

Книги американських вчених про вражаючі результати досліджень стають бестселерами (на фото нижче хіт американського вченого Стівена Гандрі), але офіційна медицина на десятки років відстає від науки. Адже закон вимагає: зроблені відкриття визнаються державами лише після проходження кількох важливих і довготривалих етапів.

Спочатку результати досліджень мають бути опублікованими в авторитетних виданнях після незалежного рецензування – а на це інколи витрачаються роки. Потім результати мають бути відтворені іншими дослідниками в різних лабораторіях. Одиничні або локальні результати не розглядаються як підстава для офіційних рекомендацій. Коли накопичується достатньо підтверджень, проводяться систематичні огляди, які оцінюють загальну картину доказів. Визнання відбувається після того, як професійні організації (Американська онкологічна асоціація, Всесвітня організація охорони здоров'я) переглянуть наявні дані й тоді опублікують оновлені клінічні рекомендації. Зазвичай процес триває від 5 до 20 років після первинного відкриття. Можливо, саме тому вчені-винахідники інколи радять послухати лікаря і зробити навпаки! А приватні лікарі, в тому числі і в Україні, радять своїм пацієнтам користуватися порадами американських вчених щодо профілактики різних захворювань.

Рак невпинно наступає

За даними Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC), у 2000 році у світі зареєстрували близько 10 млн нових випадків раку, а у 2020 – вже понад 19 млн. Прогноз до 2040 року: зростання до 30 млн нових випадків на рік.

Учені помітили, що все більше онкохворих серед молоді. У багатьох країнах Європи, Азії та в США захворюваність на рак серед молодих дорослих (від 20 до 49 років) стабільно зростає з 1990 року. Рак у дітей (0–14 років) є другою причиною смертності після нещасних випадків. Найбільш поширені види дитячих онкозахворювань: лейкемії (кровотворні тканини), лімфоми, пухлини головного мозку. До 2030 року рак може стати основною причиною смерті серед молодих дорослих у розвинених країнах, якщо збережуться нинішні тенденції.

Для українців ця тривожна тенденція також особливо актуальна: четвертий рік поспіль в умовах ворожих бомбардувань міст та сіл люди переживають сильні стреси, вироблений наднирниками «гормон стресу» кортизол практично «вимикає» імунітет. А рак частіше поспішає саме туди, де є запалення, боротися з якими вчені радять з допомогою високих доз вітаміну Д, а також С. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено десятки медичних установ, що унеможливлює ранню діагностику та адекватне лікування.

Офіційні поради регулярно публікує Американський інститут дослідження раку (AICR), установа підтримує найавторитетніші наукові дослідження щодо профілактики раку за допомогою харчування, дотримання ваги та фізичної активності. Якщо ж відкриття наукових центрів ще не пройшли офіційне затвердження в Американському інституті дослідження раку, тоді вчені активно пропагують свої досягнення у власних книгах. До прикладу, згадана вище книга Стівена Гандрі має шалений попит.

Правильна їжа

Багато досліджень вчені ведуть в дієтологічному напрямку профілактики раку, мета яких – зрозуміти, як конкретні продукти, нутрієнти та раціони впливають на онкогенез: які продукти гальмують розвиток ракових клітин, а які навпаки прискорюють.

Звісно, їжа – не панацея. Але вибирати корисні продукти зможе кожен, якщо знатиме що і чому варто їсти, а про які продукти варто забути.

Основні напрямки досліджень провідних наукових центрів Молекулярну діагностику (маркери у слині, крові, сечі) досліджують у Harvard Medical School, Johns Hopkins University, University of Cambridge та інших. У сфері імунопрофілактики (протиракові вакцини) дослідження ведуться в University of Pennsylvania, National Cancer Institute (NCI), University of Oxford та інших. Вивченням мікробіому кишківника та його впливу на розвиток раку, формуванням протиракових дієт через оптимізацію складу кишкових бактерій займаються в Stanford University та інших. Вплив конкретних продуктів, речовин (наприклад, поліфенолів, куркуміну) на ризик розвитку пухлин, індивідуалізовані дієти для профілактики раку на основі генетичного профілю аналізують в Harvard School of Public Health, Wageningen University (Нідерланди) та інші наукові центри.

Центр громадського здоров'я – за здоровий спосіб життя

Країни Європейського Союзу реалізують програму EU4Health (2021 – 2027), в межах якої вчені проводять дослідження профілактики онкологічних захворювань. Україна також бере участь у цій програмі – фінансування здійснюється коштом ЄС. Від України учасником програми є Центр громадського здоров'я МОЗ України (далі – Центр).

«Главком» звернувся до керівництва Центру з проханням розповісти, як попередити (а не лікувати!) онкологічні захворювання. В Україні є відповідна Стратегія. Загалом у світі кількість смертей від раннього раку зросла майже на 28% з 1990 по 2019 рік. Редакція отримала відповіді на поставлені запитання за підписом виконувача обов’язків генерального директора Центру громадського здоров'я Олександра Вовченка.

З огляду на те, що Центр є представником офіційної медицини України, відповіді на поставлені запитання не завжди збігаються з тим, що вже пропагують американські науковці.

Традиційно в Україні лунають заклики щодо обов’язкового проходження профілактичних оглядів раз на рік. У ЗМІ і на офіційному рівні лунають заклики до здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок – куріння й вживання алкоголю, здорового харчування та активного способу життя, до вакцинації дівчат 12–13 років від вірусу папіломи людини. А що ви порадите дорослим, вже давно інфікованим вірусом папіломи людини, адже близько 80% людей у світі є носіями цього вірусу, включаючи й ті типи, що можуть призвести до захворювання на рак?

Всього існує понад 100 типів вірусу папіломи людини, з яких 28 типів підвищують ризик розвитку ракових захворювань.

Натепер єдиним ефективним засобом профілактики вірусу папіломи людини є вакцинація (але це не лікує вже наявну інфекцію, а захищає від зараження небезпечними штамами в майбутньому. Тобто йдеться про вакцинацію дівчат, які ще не живуть статевим життям – «Главком»). А для запобігання раку людям, інфікованим вірусом папіломи людини, рекомендовано проходити регулярні скринінги з метою виявлення та ефективного лікування передракових станів.

В Україні затверджена сучасна модель скринінгу вірусу папіломи людини-асоційованого раку шийки матки, яка відповідає міжнародним стандартам – наказом Міністерства охорони здоров’я затверджено стандарт медичної допомоги «Скринінг раку шийки матки. Ведення пацієнток з аномальними результатами скринінгу та передраковими станами шийки матки».

Відомо, що міжнародна команда вчених з 37 країн під час дослідження «Аналіз повного геному всіх видів раку» відкрила, що схильність до деяких видів раку може сформуватися за кілька десятиліть до встановлення діагнозу – іноді в дитячому віці. Отже, є достатньо часу для того, щоб попередити це страшне захворювання. Як варто діяти?

Дослідження підтверджують, що більшість видів раку розвиваються повільно – протягом багатьох років. Винятком є лише деякі агресивні форми раку, наприклад, гострі лейкемії, дрібноклітинний рак легень чи деякі види саркоми. Саме тому головним науково обґрунтованим профілактичним підходом для запобігання більшості онкологічних захворювань є корекція поведінкових факторів ризику та формування навичок здорового способу життя ще з молодого віку.

Наукові дослідження, зокрема мета-аналізи (мета-аналіз – статистичний метод, який об'єднує результати кількох досліджень для отримання єдиної оцінки – «Главком») показали чіткий зв’язок між вживанням алкоголю та ризиком розвитку раку: споживання 50 грам та 100 грам етанолу на день підвищує ризик виникнення раку відповідно на 22% та 91%, порівняно з тими, хто утримується від алкоголю. Особи, які зловживають алкоголем, також мають на 31% вищий ризик смерті від раку.

Рухова активність та здорове харчування мають значний захисний ефект: у найактивніших осіб ризик розвитку раку був нижчим на 9-42%, а смертність – на 22%, порівняно з найменш активними. Аналогічно, збалансоване харчування зменшувало ризик виникнення онкологічних захворювань на 10-20%. Тютюнопаління залишається найважливішим поведінковим фактором ризику захворюваності та смертності від раку. У курців ризик розвитку низки видів раку (зокрема, легень, гортані, глотки, верхніх відділів травного тракту, ротової порожнини) зростає в кілька разів порівняно з тими, хто ніколи не курив. Крім того, курці мають підвищений ризик як раку, безпосередньо пов’язаного з курінням, так і інших форм злоякісних новоутворень.

Відомий американський вчений – професор, кардіохірург, дієтолог, нутриціолог Стівен Гандрі стверджує, що життя людини залежить від трильйонів найдрібніших організмів, які живуть всередині нас. Кишкові бактерії є ключовим індикатором здоров’я столітніх довгожителів. Здоров’я кишківника визначає здоров’я всього організму, тобто наявність в кишківнику корисних бактерій захищає людину від серцево-судинних захворювань, легеневого фіброзу, втрати слуху чи онкології, а також від низки так званих вікових захворювань: когнітивний спад, атрофія м’язів, болі в суглобах, старіння шкіри. Про такі відкриття пересічний українець може дізнатися від вчених світових наукових центрів, а що радять робити в Україні, окрім традиційного «потрібно вести здоровий спосіб життя»?

Рекомендація «вести здоровий спосіб життя» є єдиним науково обґрунтованим підходом для збереження та покращення здоров’я та профілактики захворювань, зокрема на рак. МОЗ розроблено рекомендації щодо здорового харчування, які в тому числі враховують фактори, що позитивно впливають на мікробіом людини.

Також з метою популяризації та легшого розуміння принципів здорового харчування використовується метод «Тарілка здорового харчування» (розроблена експертами Гарвардського університету – «Главком»), чому присвячена низка публікацій на сайті МОЗ та Центру громадського здоров’я.

Вчений університету Південної Каліфорнії Уолтер Лонго встановив, що голодування стимулює процес аутофагії у стовбурових клітинах – це коли старі пошкоджені клітини тіло знищує, а на заміну їм приходять нові здорові. Отже, щоб не захворіти на рак потрібно час від часу голодувати. Чи варто пропагувати інтервальні голодування, а не їсти 5-6 разів на добу, саме це часто радять лікарі?

Доказових даних високої якості про вплив голодування на імунітет наразі немає. Будь-який тип голодування має численні медичні обмеження та рекомендується до впровадження тільки під наглядом лікаря. Тому голодування у будь-якому вигляді не може бути використано як стратегія покращення здоров’я для населення. Зниження ж маси тіла до нормальних показників шляхом збалансованої дієти та здорове харчування є доказовим шляхом до покращення роботи імунної системи та зниження рівня запалення в організмі. До речі, «Тарілка здорового харчування» не містить рекомендацій їсти 5-6 разів на добу.

До прикладу, до складу оливкової олії входять поліфеноли, які стимулюють аутофагію – програму, яка на клітинному рівні переробляє відходи нашого тіла. Можливо варто надавати людям вичерпну інформацію про те, чим саме корисні певні продукти, а не відбуватися загальною фразою: «дотримуйтеся здорового харчування»?

Поліфеноли є природними антиоксидантами та входять до складу багатьох харчових продуктів, зокрема фруктів та овочів з фіолетовим забарвленням. Але поліфеноли – не єдиний природний засіб зниження оксидативного стресу та не є єдиною сполукою, яка необхідна організму для підтримки здоров’я.

Тому саме збалансоване харчування може забезпечити організм всіма необхідними речовинами, а надмірне вживання будь-якого продукту може призвести до дисбалансу. Рекомендації для здорового харчування та «Тарілка здорового харчування» є головним інструментом, що має вичерпну інформацію та при правильному використанні дозволить збалансувати харчування та отримати позитивні результати для здоров’я.

У своїх дослідженнях Стівен Гандрі помітив, що у 80% чоловіків з раком простати спостерігається нестаток вітаміну Д в крові, тоді як вітамін Д стимулює стовбурові клітини кишківника (інакше вони не активні). Посилаючись на авторитетне дослідження, Гандрі стверджує, що в середньому людині необхідно споживати щодня мінімум 9600 міжнародних одиниць вітаміну D (обов’язково в складі D3 + К2), щоб рівень вітаміну був достатнім. Але схоже, що це в рази більше, ніж визнає наша офіційна медицина?

Результати сучасних досліджень з високим ступенем доказовості не показали жодних ознак впливу вітаміну D на захворюваність на рак. З метою підтримки здоров’я та профілактики неінфекційних захворювань рекомендоване усунення дефіциту вітаміну D (як і інших вітамінів), чого можна досягти дотримуючись принципів «Тарілки здорового харчування». Наказ МОЗ від 03.09.2017 № 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії» містить сучасні рекомендації щодо потреби в основних харчових речовинах і енергії для різних вікових груп відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Рекомендовані добові дози (вітаміну D – «Главком») – 600-800 міжнародних одиниць (МО) 15-20 мкг), верхня безпечна межа – 4000 МО на добу. Будь-які дієти з обмеженим споживанням тих чи тих груп речовин, що не відповідає затвердженим рекомендаціям, містить потенційні ризики для здоров’я. Єдиним науково доказовим засобом контролю маси тіла є збалансоване харчування відповідно до рекомендацій ВООЗ, МОЗ, принципів «Тарілки здорового харчування» тощо.

Західні вчені стверджують, що надлишок цукру в крові – це ідеальне середовище для розвитку ракових клітин. Надлишок цукру спостерігається у діабетиків, тому в них високий ризик розвитку раку та інших вікових захворювань. Як протидіяти цьому явищу?

У сучасних рекомендаціях для здорового харчування наголошується на необхідності скорочувати вживання цукру та солі для зниження ризику розвитку раку та інших неінфекційних захворювань. У нових рекомендаціях ВООЗ дорослим і дітям рекомендується зменшити щоденне споживання вільних цукрів до менш ніж 10% від загальної енергетичної цінності (приблизно 50 г цукру на добу, близько 10-11 чайних ложок). Подальше зниження до менш ніж 5% або приблизно 25 грамів (5-6 чайних ложок) на день забезпечить додаткові переваги для здоров'я.

Дотримуючись принципів «Тарілки здорового харчування», у тому числі – споживаючи цільнозернові продукти та скоротивши споживання цукру (у тому числі з промисловими продуктами та напоями), можна досягти оптимального рівня цукру в крові та забезпечити контроль маси тіла для профілактики діабету II типу та інших захворювань.

Надмірна вага – фактор ризику багатьох видів раку. Люди похилого віку практично не можуть позбутися зайвої ваги. Багатьох рятує кетодієта, вичерпну інформацію про біологічну суть якої розповідає знаменитий американський доктор Берг. А що ви думаєте з цього приводу?

«Єдиним науково доказовим засобом контролю маси тіла є збалансоване харчування відповідно до рекомендацій ВООЗ, МОЗ, принципів «Тарілки здорового харчування» тощо».

Чи знайомляться фахівці Центру громадського здоров'я – як учасники проєкту EU4Health в Україні – з досягненнями провідних наукових центрів. Що з цього вже втілено, чи планується втілити в Україні, щоб зупинити зростання захворювань на рак?

Центр виконує організаційно-методичні функції у галузі громадського здоров’я. Усі інформаційні кампанії та профілактичні програми, які розробляються Центром, базуються на принципах доказової медицини, даних мета-аналізів, систематичних оглядів та рекомендації авторитетних світових організацій, які мають високий рівень доказовості. Центр також бере участь у міжнародних проєктах, спрямованих на зміцнення систем громадського здоров’я, у тому числі в царині онкопрофілактики, та забезпечує моніторинг ключових показників за відповідними європейськими стандартами.

Що радять міжнародні організації для стримування росту онкоклітин: World Cancer Research Fund (WCRF), – один із найавторитетніших світових центрів у сфері профілактики раку. Вживати овочі хрестоцвітні, ягоди, томати, часник, зелений чай, горіхи, обмежувати вживання обробленого м'яса American Institute for Cancer Research (AICR) Підтримує вживання овочів, ягід, бобових, зеленого чаю, обмеження цукру та червоного м'яса National Cancer Institute (NCI, США) Вказує, що сульфорафан (у броколі), куркумін, поліфеноли зеленого чаю (EGCG) мають потенційний протираковий ефект European Code Against Cancer (ECAC) Овочі хрестоцвітні (броколі, капуста, цвітна капуста, брюссельська капуста).

Ягоди (чорниця, малина, ожина): містять антоціани й елагову кислоту — антиоксиданти, що запобігають пошкодженню ДНК.

Томати: багаті лікопеном, який пов'язують зі зниженим ризиком раку простати.

Часник та цибуля: містять органічні сполуки сірки, які стимулюють захисні ферменти в організмі.

Зелений чай: поліфеноли, особливо EGCG, мають антипроліферативний ефект.

Куркума: активна речовина куркумін проявляє протизапальні та антиканцерогенні властивості.

Горіхи, особливо волоські: містять омега-3 жирні кислоти та поліфеноли, що сприяють зниженню запалення. Важливо: Раціон повинен бути різноманітним.

Обмеження обробленого м'яса, цукру та трансжирів знижує ризик.

Контроль ваги, фізична активність, достатній сон і відсутність шкідливих звичок (куріння, зловживання алкоголем) залишаються ключовими факторами.

