Помер «найдобріший суддя» у світі Френк Капріо

Френк Капріо тривалий час боровся з раком підшлункової залози

Суддя Френк Капріо, відомий у світі як «найдобрішій суддя», помер у віці 88 років. Про це сповістили на його сторінці у Facebook, передає «Главком».

Повідомляється, що Френк Капріо тривалий час боровся з раком підшлункової залози.

«Улюблений за своє співчуття, скромність і непохитну віру в доброту людей, суддя Капріо торкнувся сердець мільйонів завдяки своїй роботі в суді та поза його межами. Його тепло, гумор і доброта залишили незабутній слід у всіх, хто його знав. Його спадщина житиме у незліченних добрих вчинках, до яких він надихав інших», – йдеться у повідомленні.

Менш ніж за день до смерті він звернувся зі зворушливим відео зі свого ліжка у лікарні до підписників та попросив молитися за нього.

Що відомо про «найдобрішого суддю» Френка Капріо

Френк Капріо працював суддею муніципального суду Провіденсу з 1985 до 2023 року і здобув світову популярність завдяки своїй доброті, гумору й емпатії – особливо через шоу Caught in Providence, яке виходило в ефір з 2018 до 2020 року.

Його рішення часто базувалися не лише на букві закону, а й на розумінні обставин кожної людини. Він вислуховував навіть найменших дітей, жартував із підсудними і намагався допомогти замість того, щоб карати без потреби.

Відео з судових засідань ставали вірусними в мережі та отримували мільйони переглядів у YouTube, Facebook, TikTok.

Одне з засідань «найдобрішого судді»

Ось запис одного з засідань, на якому Капріо пробачив відповідачці штраф в $400, почувши її історію життя.

На одному із засідань у суді жінка розплакалася та поділилася трагічною історією: її сина вбив рідний брат, вона втратила житло, а її фінансове становище настільки критичне, що вона не змогла оформити соціальну допомогу.

Суддя Френк Капріо зменшив штраф до $50, але дізнавшись, що в жінки після цього залишиться лише $5, повністю анулював покарання. Ба більше, пообіцяв допомогти посадити вбивцю її сина.

