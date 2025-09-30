Головна Країна Здоров'я
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Уряд спростив правила реалізації ліків у сільських ФАПах
Кабмін оновив механізм постачання ліків до віддалених сіл
Раніше торгівля у ФАПах дозволялася лише за переліком

Кабінет міністрів України затвердив нові правила реалізації ліків у сільській місцевості, спрощуючи механізм продажу медикаментів у фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАПах). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з новими змінами, скасовано застарілий перелік ліків, який використовувався з 2005 року. Тепер ліки будуть постачатися не за старими списками, а залежно від реальних потреб місцевих громад.

За новими правилами, аптеки з ліцензією укладають договори з медичними закладами, такими як ФАПи, лікарні або амбулаторії. Лікарі збирають замовлення від місцевих жителів та передають їх до аптек, які постачають необхідні препарати.

Це спрощує бюрократичні бар’єри та робить систему більш гнучкою, дозволяючи сільським жителям швидше отримувати необхідні ліки. На сьогодні понад 750 ФАПів, майже 600 сільських лікарень та амбулаторій уклали відповідні договори. Це дозволить забезпечити сільські громади більш доступними медикаментами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються коштом державного бюджету й надаються пацієнтам безоплатно.

До слова, українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення.

