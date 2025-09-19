Головна Світ Соціум
Нові правила для туристів: дві великі авіакомпанії запровадили обмеження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Нові правила для туристів: дві великі авіакомпанії запровадили обмеження
Дві авіакомпанії заборонили використання повербанків
колаж: laotiantimes.com

Авіакомпанії Vietnam Airlines та Vietjet Air заборонили використання повербанків на борту літака



 

Авіакомпанії Vietnam Airlines та Vietjet Air заборонили використання повербанків на борту літака

Дві великі авіакомпанії, Vietnam Airlines та Vietjet Air, запроваджують суворіші правила для ручної поклажі. Відтепер пасажирам заборонено використовувати зовнішні акумулятори, такі як повербанки, на борту літака. Про це пише «Главком» із посиланням на Laotian Times.

Згідно з новими правилами, проносити портативні зарядні пристрої в ручній поклажі все ще можна, але їхнє використання під час польоту заборонено. Акумулятори повинні постійно бути на видному місці та не можуть бути заряджені від портів, розташованих на сидіннях.

Ця заборона запроваджена у зв'язку зі зростанням занепокоєння щодо безпеки літієвих батарей. Нещодавно Федеральне управління цивільної авіації США повідомило про 50 інцидентів, пов'язаних із зарядними пристроями.

У повідомленні відомства зазначається, що батареї, що розташовані у верхніх багажних відсіках або в ручній поклажі, можуть бути важкодоступними для контролю екіпажу чи пасажирів. Через це у разі займання виявити джерело вогню та загасити його стає значно складніше, що підвищує ризики під час польоту.

Першою компанією, яка запровадила подібну заборону, стала Air Busan, після того, як у січні на одному з її рейсів сталася пожежа через повербанк, що спричинило виведення літака з експлуатації.

Нагадаємо, китайська авіакомпанія China Eastern Airlines готується запустити найдовший пасажирський авіарейс у світі, який триватиме рекордні 29 годин. Перший політ запланований на 4 грудня, а квитки вже є у продажу. 

Раніше пасажирський літак Spirit Airlines став небезпечно близьким до літака Air Force One, на якому перебував президент США Дональд Трамп, під час польоту над Нью-Йорком.

