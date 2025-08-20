Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків
Програма «Доступні ліки» охоплює сотні медикаментів і медичних виробів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за невелику доплату
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В перелік потрапили лікарські засоби для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейромʼязових захворювань

Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються коштом державного бюджету й надаються пацієнтам безоплатно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

Так, до оновленого переліку внесли лікарські засоби для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейромʼязових захворювань, а також медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Як відомо, у квітні 2017 року уряд впровадив програму реімбурсації «Доступні ліки» для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Завдяки їй люди з хронічними захворюваннями мають змогу отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою. 

З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації «Доступні ліки» і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом. Загалом за весь період дії програми – «Доступні ліки» отримали щонайменше 5,5 млн пацієнтів.

Нагадаємо, українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «БаДМ» та спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм, ЛТД» на 4,8 млрд грн за порушення конкуренції на ринку. Вони є найбільшими дистриб'юторами лікарських засобів

До слова, Офіс генерального прокурора та Нацполіція викрили зловмисників, які займалася «тіньовими» постачаннями російських ліків на сотні мільйонів гривень. Схему очолив росіянин, який є власником великого фармацевтичного холдингу та членом академії медичних наук РФ.

За словами правоохоронців, керівник схеми ще на початку 2000-х через підставних осіб створив в Україні дочірнє підприємство з подібною назвою. Після 2014 року холдинг відкрив виробництво в одній із європейських країн поруч із Росією, щоб обходити санкції. Там лише змінювали упаковку препаратів і видавали їх за «європейські». До роботи були залучені засновник української компанії, спеціалісти з контролю якості та реєстрації ліків, а також головний бухгалтер.

Читайте також:

Теги: ліки Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігурантам справи оголошено підозру у веденні бізнесу з РФ
Правоохоронці викрили схему постачання російських ліків в Україну на сотні мільйонів
Сьогодні, 17:57
Олексій Кулеба прокоментував відновлення України
Підтримка прифронтових регіонів: коли запрацюють послуги
18 серпня, 12:49
Кабмін встановив зовнішній контроль за головою НАЗК у питанні отримання матеріальної допомоги на оздоровлення
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати
6 серпня, 21:57
За словами детектива, жодного запиту з боку уряду щодо його кандидатури не надходило
СБУ підтвердила відсутність підстав для непризначення Цивінського директором БЕБ
31 липня, 10:26
Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тис. грн
Уряд вніс до парламенту законопроєкт про підтримку сімей з дітьми: перелік змін
28 липня, 12:51
Свириденко заявила, що Україна масштабуватиме власне виробництво вибухівки
Свириденко прокоментувала перший тиждень роботи нового Кабміну (відео)
27 липня, 13:19
Іван Гаврилюк став першим заступником міністра оборони
Уряд призначив нових заступників міністра оборони: досьє
25 липня, 21:16
Постанова вже набула чинності, і наразі триває технічна підготовка до її реалізації
Уряд затвердив новий порядок виплат пенсій за судовими рішеннями: що зміниться
21 липня, 11:49
У Кабміні відбулися кадрові зміни: перелік
У Кабміні відбулися кадрові зміни: перелік
21 липня, 10:48

Здоров'я

Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків
Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків
Лікарні привласнили 240 млн грн із бюджету за надання фіктивних послуг: типові схеми
Лікарні привласнили 240 млн грн із бюджету за надання фіктивних послуг: типові схеми
Спалах коронавірусу Stratus в Україні. Стало відомо про першу смерть
Спалах коронавірусу Stratus в Україні. Стало відомо про першу смерть
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
Чи є в Україні епідемія коронавірусу? Ляшко оцінив ситуацію
Чи є в Україні епідемія коронавірусу? Ляшко оцінив ситуацію
В Україні зафіксовано другий випадок нового штаму коронавірусу
В Україні зафіксовано другий випадок нового штаму коронавірусу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2458
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
2124
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2115
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
2089
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Сьогодні, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua