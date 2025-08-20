Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків

Програма «Доступні ліки» охоплює сотні медикаментів і медичних виробів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за невелику доплату

В перелік потрапили лікарські засоби для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейромʼязових захворювань

Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються коштом державного бюджету й надаються пацієнтам безоплатно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

Так, до оновленого переліку внесли лікарські засоби для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейромʼязових захворювань, а також медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Як відомо, у квітні 2017 року уряд впровадив програму реімбурсації «Доступні ліки» для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Завдяки їй люди з хронічними захворюваннями мають змогу отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою.

З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації «Доступні ліки» і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом. Загалом за весь період дії програми – «Доступні ліки» отримали щонайменше 5,5 млн пацієнтів.

Нагадаємо, українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «БаДМ» та спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм, ЛТД» на 4,8 млрд грн за порушення конкуренції на ринку. Вони є найбільшими дистриб'юторами лікарських засобів

До слова, Офіс генерального прокурора та Нацполіція викрили зловмисників, які займалася «тіньовими» постачаннями російських ліків на сотні мільйонів гривень. Схему очолив росіянин, який є власником великого фармацевтичного холдингу та членом академії медичних наук РФ.

За словами правоохоронців, керівник схеми ще на початку 2000-х через підставних осіб створив в Україні дочірнє підприємство з подібною назвою. Після 2014 року холдинг відкрив виробництво в одній із європейських країн поруч із Росією, щоб обходити санкції. Там лише змінювали упаковку препаратів і видавали їх за «європейські». До роботи були залучені засновник української компанії, спеціалісти з контролю якості та реєстрації ліків, а також головний бухгалтер.