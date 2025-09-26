Головна Світ Економіка
Трамп оголосив нові мита на ліки, меблі та вантажівки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США розповідав про намір обкладати тарифами іноземні фармацевтичні товари
З 1 жовтня 2025 року США запровадять 100% мито на ліки, якщо виробник не відкриє виробництво в Америці

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження з 1 жовтня нових масштабних тарифів, зокрема мита лікарські засоби, вантажівки та кухонні шафи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами Трампа, тарифи не поширюватимуться на ті фармацевтичні вироби, для яких уже зведено або ведеться зведення виробничих потужностей на території США. Білий дім хоче змусити транснаціональні корпорації переносити виробництво ліків із Європи та Азії до Америки. Крім того, фармацевтичні компанії також отримали ультиматум: до кінця вересня вони мають добровільно знизити ціни для уряду США до рівня, що відповідає найнижчим міжнародним показникам.

Нові тарифи можуть вплинути на основних виробників брендованих фармацевтичних препаратів, зокрема на Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Швейцарію та Японію. Зокрема, за даними Організації Об'єднаних Націй, минулого року Велика Британія експортувала фармацевтичної продукції до США на понад $6 млрд.

Трамп також заявив, що тарифи на вантажівки захистять американських виробників від «недобросовісної зовнішньої конкуренції», і що ці мита допоможуть підняти рівень американських компаній, таких як Peterbilt та Mack Trucks. Нові мита на кухонні шафи, а також деякі інші меблі, запровадили у відповідь на високий рівень імпорту, що завдало шкоди місцевим виробникам.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав вагітних жінок припинити приймати знеболювальний препарат «Тайленол», який містить парацетамол. На думку американського лідера, це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей.

За словами Трампа, припинення прийому препарату є «революційним відкриттям» у боротьбі з аутизмом. Варто зазначити, що наукова спільнота вже давно відкинула зв'язок парацетамолу з аутизмом через відсутність вагомих доказів.

До слова, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав індійців відмовитися від іноземних брендів та підтримати вітчизняне виробництво

США тарифи Дональд Трамп ліки

