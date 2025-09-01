У Києві після тривалих погоджень затверджено правила для малих суден

Робота над правилами плавання для малих суден тривала з 2022 року

У столиці затвердили Правила плавання для малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів для розваг на воді. Робота над документом тривала ще з 2022 року, адже процес вимагав численних погоджень на державному та місцевому рівнях, внесення правок і повторних розглядів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що відповідне розпорядження КМВА було підписане 26 серпня, а 29 серпня пройшло державну реєстрацію нормативно-правових актів у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Проєкт розпорядження розробив Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Цей документ визначає порядок використання акваторії столиці та встановлює вимоги до безпечного руху на воді.

Правила готувалися на основі типової форми Міністерства інфраструктури України та проходили обов’язкове погодження з Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Через зауваження та необхідність доопрацювань документ кілька разів повертався на повторний розгляд. Додатковий час також знадобився на погодження у Київській міській військовій адміністрації та внесення редакційних правок у процедурі підготовки розпоряджень.

У результаті всі законодавчі вимоги були враховані, а документ остаточно схвалений без зауважень. Із текстом розпорядження і правилами можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, 26 серпня голова КМИА Тимур Ткаченко заявив, що незабаром у Києві діятимуть правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах тощо.

«Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому. А в Києві – або проспали, або не захотіли. Тепер ми напрацювали правила для Києва, погодили їх з Адміністрацією судноплавства і сьогодні я їх підписав», – повідомив голова КМВА.

Нагадаємо, у Києві розгорівся конфлікт між очільником Київської міської військової адміністрації (КМВА) та керівництвом Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих. Голова КМВА Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих мера Віталія Кличка у безвідповідальності та несвоєчасній подачі необхідних документів. Він заявив, що керівництво міста проігнорувало встановлений Кабміном місячний термін для внесення змін до розпорядження. За його словами, ця ситуація безпосередньо впливає на роботу бізнесу та стабільність економіки столиці під час війни. У відповідь на звинувачення, КМДА назвала інформацію Ткаченка маніпулятивною та такою, що не відповідає дійсності. У своїй заяві КМДА зазначила, що питання визнання підприємств критичними є прямим повноваженням КМВА.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber із проханням дозволити працювати в комендантську годину. Як зазначив Тимур Ткаченко, зараз адміністрація працює з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм для перевезень у комендантську годину, а також наголосив: якщо такий дозвіл буде, то «лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю».