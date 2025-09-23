Трамп заявив, що парацетамол викликає аутизм

Трамп назвав припинення прийому препарату «революційним відкриттям» у боротьбі з аутизмом

Президент США Дональд Трамп закликав вагітних жінок припинити приймати знеболювальний препарат «Тайленол», який містить парацетамол. На думку американського лідера, це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Washington Post.

За словами Трампа, припинення прийому препарату є «революційним відкриттям» у боротьбі з аутизмом. Варто зазначити, що наукова спільнота вже давно відкинула зв'язок парацетамолу з аутизмом через відсутність вагомих доказів.

Президент США також заявив, що американським дітям нібито роблять «80 різних щеплень вакцин». Глава держави хоче скасування обов'язкової вакцинації від гепатиту B для тих, хто не досяг 12 років, буцімто через те, що хвороба передається статевим шляхом. Насправді дитина може захворіти через контакт з побутовими речами носія вірусу.

Призначений Трампом міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший є відомим антивакцинатором, який заявляв про те, що вакцини провокують аутизм. Насправді медики вважають, що зростання кількості діагнозів РАС у США за останні 25 років пов'язано з тим, що населення отримало більше інформації про цей стан і частіше звертається до лікарів за наявності підозр.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, аутизм діагностовано в кожної 31-ї восьмирічної дитини. Для порівняння, у 2000 році цей показник становив лише 1 дитина на 150.

До слова, науковці із Стенфордської школи медицини з’ясували, що надмірна активність у таламічному ядрі – ділянці мозку, яка фільтрує сенсорну інформацію, може спричиняти аутизм. Пригнічення цієї активності дозволило зменшити симптоми аутизму у мишей