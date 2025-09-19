Бум розлучень у Туреччині. Уряд пропонує нові правила для наречених

Психологічні тести стануть обов'язковими для майбутнього подружжя

У відповідь на різке зростання кількості розлучень, яке у 2024 році сягнуло 187 343 випадків, уряд Туреччини розглядає можливість запровадження обов’язкових психологічних перевірок для пар, які бажають одружитися. Про це повідомила правляча Партія справедливості та розвитку (АКP), яка висунула цю ініціативу. Про це пише «Главком» із посиланням на Uşak Haber Gazetesi.

Окрім вже існуючих медичних обстежень, молодята будуть проходити спеціальні заняття та консультації. Метою цієї ініціативи є допомогти парам виявити та обговорити можливі проблеми ще до шлюбу: приховані захворювання, схильність до насильства, а також фінансові чи культурні розбіжності, що часто стають причиною конфліктів.

Програма підтримки родин також передбачатиме допомогу й після весілля. Якщо у подружжя виникнуть труднощі, вони зможуть звернутися за допомогою до фахівців, щоб запобігти загостренню розбіжностей. Якщо ж розлучення стане неминучим, пари отримуватимуть супровід і в цьому процесі.

Головною метою нової політики є заохочення до більш усвідомленого укладення шлюбів та побудови здорових і міцних стосунків, що має сприяти зниженню загального рівня розлучень у країні.

