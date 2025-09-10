Головна Гроші Бізнес
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу

До роботи долучилися усі гравці фармринку, представники профільного комітету Ради, МОЗ та усі дотичні до сфери охорони здоровʼя відомства

Ключові асоціації, які обʼєднують виробників, імпортерів, дистрибʼюторів ліків, а також аптеки виступили єдиним фронтом у питанні врегулювання роботи маркетингових угод на фармацевтичному ринку. Вони вимагають відновлення дії маркетингу без відсоткового обмеження на безрецептурні препарати. Така позиція була озвучена під час наради під головуванням заступниці голови Офісу президента Ірини Верещук.

Уряд своєю постановою, ухваленою понад пів року тому, з 1 березня заборонив укладати маркетингові угоди між аптеками та виробниками. Це рішення було продиктовано тим, що нібито через маркетинг ціни на ліки в Україні значно завищені. Тоді ж був створений майданчик на базі Офісу президента для пошуку рішення з урегулювання цього питання. До роботи долучилися усі гравці фармринку, представники профільного комітету Верховної Ради, команда Міністерства охорони здоровʼя і усі дотичні до сфери охорони здоровʼя відомства.

Учасники ринку погодилися: маркетинг на рецептурні препарати повинен бути заборонений, а на безрецептурні – дозволений без обмежень
Учасники ринку погодилися: маркетинг на рецептурні препарати повинен бути заборонений, а на безрецептурні – дозволений без обмежень

У процесі обговорень і пошуку рішень зʼясувалося, що маркетинг не впливає на формування цін на ліки, а навпаки дає можливість аптекам робити знижки для пацієнтів та утримувати соціальні програми. А його відсутність значно ускладнила роботу ритейлу і майже унеможливила запуск нових проєктів з підтримки вразливих верств населення.

Через пів року дискусій і пошуків оптимального варіанту регулювання ситуації, практично усі учасники ринку зійшлися в єдиній позиції – маркетинг на рецептурні препарати повинен бути заборонений, а на безрецептурні – дозволений без обмежень.

Під час останньої наради, яка відбулася у вівторок, представниця Американської торговельної палати Анна Таранцова озвучила спільну позицію п’яти великих асоціацій, які обʼєднали більше сотні компаній, що працюють на фармацевтичному ринку України, у якій йдеться про необхідність розблокування маркетингу.

Йдеться про Американську торговельну палату, Європейську бізнес асоціацію, Асоціацію з досліджень та розробки у фармацевтиці (APRaD), Асоціацію малих аптек і Асоціацію міжнародних фармацевтичних виробників.

«Просимо розблокувати маркетингові послуги на безрецептурні лікарські засоби без встановлення обмежень у вигляді відсотків, так як це працює в країнах Європи»», – озвучила Транцова спільну позицію асоціацій

Цю пропозицію також підтримала Аптечна професійна асоціація України (АПАУ). За її словами, наразі питання повернення маркетингових договорів надто затягнулось. «Не погоджуючись з більшістю, яка сьогодні є (з позицією більшості асоціацій – ред.), ми можемо взагалі залишитись без будь-якого рішення, яке б впливало позитивно на фармацевтичний ринок України», – наголосила директорка АПАУ Ірина Суворова.

Крім того, підтримали запропонований варіант регулювання й у Всеукраїнській фармацевтичній палаті. Голова правління «Всеукраїнської фармацевтичної палати», член ради Міжнародної федерації фармацевтів, член Американської асоціації фармацевтів Олег Клімов під час наради зокрема також наголосив, що українське законодавство необхідно наближати до європейської моделі.

«Всеукраїнська фармацевтична палата з самого початку роботи в даній робочій групі виключно підтримувала регулювання фармацевтичного ринку у фармацевтичній моделі», – зазначив він.

Таким чином свою позицію висловили асоціації, що мають право говорити від українських та іноземних фармвиробників, імпортерів, дистрибʼюторів ліків, а також аптек. У Міністерстві охорони здоровʼя обіцяють напрацювати рішення щодо відновлення роботи маркетингу вже найближчим часом, як тільки домовленість між гравцями ринку буде остаточною.

Як працювали маркетингові угоди на фармринку

Маркетингові договори виникли з ініціативи виробників. В Україні на ринку присутні десятки аналогів одного препарату: різні виробники випускають анальгін, цитрамон та інші ліки. Щоб переконати покупців обирати саме їхній препарат серед багатьох однакових, виробники укладали з аптеками маркетингові угоди.

Аптеки більшу частину коштів, отриманих від цих угод, віддавали споживачам у вигляді знижок, що відповідно здешевлювало вартість ліків. Без цих угод аптекам невигідно утримувати 10-20 аналогів одного препарату – економічно доцільніше торгувати лише найпопулярнішими.

