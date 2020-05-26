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    Здоров'я

    В Івано-Франківську зросла кількість хворих з пневмоніями

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    В Івано-Франківську в лікарні перебуває&nbsp;141 пацієнт з пневмонією - В Івано-Франківську зросла кількість хворих з пневмоніями
    В Івано-Франківську в лікарні перебуває 141 пацієнт з пневмонією

    Учора госпіталізували 14 пацієнтів з пневмоніями

    За останню добу в Івано-Франківську зросла кількість хворих на пневмонії, Станом на понеділок, 25 травня, загалом у міських лікарнях перебуває 141 пацієнт із пневмоніями. Про це повідомляє пресслужба міськради.

    «За оперативною інформацією начальника управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Марії Бойко, за вчора до Центральної міської клінічної лікарні з пневмоніями надійшло 14 пацієнтів, двох із яких одразу госпіталізували до реанімаційного відділення», - йдеться  у повідомленні.

    Згідно з інформацією, станом на 25 травня в закладах охорони здоров'я міста з пневмоніями перебуває 141 пацієнт, у важкому стані - вісім хворих, двоє на апараті штучної вентиляції легень.

    «Такий показник свідчить про необхідність і надалі дотримуватися карантинного режиму і, незважаючи на запуск громадського транспорту, не користуватися ним без великої на те потреби»,  – повідомили в міськраді.

    Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті коронавірусом повторно захворіли декілька людей.

    В Івано-Франківській  області станом на 26 травня зареєстровано 1306 випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

     

    медицина Івано-Франківщина коронавірус
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