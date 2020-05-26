В Івано-Франківську зросла кількість хворих з пневмоніями
Учора госпіталізували 14 пацієнтів з пневмоніями
За останню добу в Івано-Франківську зросла кількість хворих на пневмонії, Станом на понеділок, 25 травня, загалом у міських лікарнях перебуває 141 пацієнт із пневмоніями. Про це повідомляє пресслужба міськради.
«За оперативною інформацією начальника управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Марії Бойко, за вчора до Центральної міської клінічної лікарні з пневмоніями надійшло 14 пацієнтів, двох із яких одразу госпіталізували до реанімаційного відділення», - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, станом на 25 травня в закладах охорони здоров'я міста з пневмоніями перебуває 141 пацієнт, у важкому стані - вісім хворих, двоє на апараті штучної вентиляції легень.
«Такий показник свідчить про необхідність і надалі дотримуватися карантинного режиму і, незважаючи на запуск громадського транспорту, не користуватися ним без великої на те потреби», – повідомили в міськраді.
Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті коронавірусом повторно захворіли декілька людей.
В Івано-Франківській області станом на 26 травня зареєстровано 1306 випадків коронавірусу.
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Всього21584
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Хворіють13365
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Одужали7575
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Померли644
В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.