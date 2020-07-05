Український штам коронавірусу відрізняється від китайського, – науковець



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В Україні за рахунок того, що перші випадки вірусу були привезені з Австрії, Франції, Германії його варіації відрізняються від тих, що були у Китаї

Український штам коронавірусу відрізняється від китайського, він менш агресивний

Доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця Оксана Виговська заявила, що український штам коронавірусу відрізняється від китайського, він менш агресивний.

«Збудник коронавірусної хвороби Covid-19 мутує і особливість його мутації у тому, що виникає багато його варіацій (серотипів). Є серотипи більш агресивні, які викликають більш тяжкі хвороби, вищу частоту ускладнень (на початку пандемії), і є відносно легкі. Вірус – це живий організм, він так влаштований, що для того, щоб вижити, він має пристосовуватися до навколишнього світу і один із механізмів пристосування – це його мутабельність», – сказала вона.

За її словами, в Україні за рахунок того, що перші випадки вірусу були привезені з Австрії, Франції, Германії серотипи відрізняються від тих, що були у Китаї.

«На наше щастя, серотипи у нас європейські, але не з Італії, чого ми боялися, бо там вони якраз агресивніші. І оскільки серотипи, які були завезені, більш слабкі, тому клінічна картина наших пацієнтів перебігає легше, менше частота розвитку ускладнень, менше тяжких та критичних пацієнтів, менше хворих, які потребують штучної вентиляції легень. Звісно, люди гинуть і у нас, але летальність значно менша, якщо порівнювати з іншими країнами», – пояснила Виговська.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу Covid-19, який виявили вчені, може передаватися швидше від людини до людини, ніж інші різновиди вірусу. Про це повідомив американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи із боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі у медичному журналу Journal of the American Medical Association.

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Джерело: Главред