Названо важливий для України нюанс у перемозі Трампа в скандалі з імпічментом



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Зараз унікальний момент для України отримати статус «головного союзника – не члена НАТО» – Піонтковський

Скандал з імпічментом президента США Дональда Трампа зіграв на користь України. Про це «Апострофу» розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Експерт назвав позитивну сторону для України від процесу імпічменту.

«Скандал навколо України – це те, що зараз об’єднує республіканців і демократів. Він зіграв на користь України. Демократи в кожному своєму виступі звинувачували Трампа в тому, що він зрадив свого героїчного союзника, що захищає США і весь Захід від російської агресії. А республіканці їм відповідали – ні, ні в якому разі він не зрадив нашого героїчного союзника. Навпаки, він надав йому таку допомогу, яку ваш Обама ніколи б не зробив: мовляв, ми поставляємо «Джавелін», ну і так далі», – зазначив Піонтковський.

За його словами, республіканці і демократи наввипередки біжать, щоб відзначитися, як великі друзі України. Але такий стан на такому піку довго не буде. Тому зараз унікальний момент для України отримати статус «головного союзника – не члена НАТО». Для цього необхідно лише одне – воля українського політичного керівництва.

«Для України найголовніший результат імпічменту – це консенсус в політичному істеблішменті щодо підтримки України від російської агресії. Це відбувається на тлі очевидної зради Європи. Єдність американських членів парламенту дає величезний шанс українському керівництву, але я страшенно боюся, що воно його упустить», – заявив експерт.

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