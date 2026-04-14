Кожен шостий уже хворий: світ накриває «тиха» епідемія

Кожен шостий у світі має проблеми з печінкою через діабет і ожиріння

Хвороба розвивається непомітно, але наслідки можуть бути критичними

До 2050 року майже два млрд людей у світі можуть зіткнутися з метаболічними захворюваннями печінки, і багато з них навіть не знатимуть про це. Йдеться про стеатотичну хворобу печінки, яка пов'язана з метаболічною дисфункцією – одне з найпоширеніших і найшвидше зростаючих захворювань печінки у світі. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

За даними дослідження, опублікованого в The Lancet Gastroenterology & Hepatology, вже сьогодні ця хвороба вразила близько 1,3 млрд людей, тобто приблизно кожного шостого.

Ще у 1990 році таких було близько 500 млн. За три десятиліття кількість хворих зросла більш ніж удвічі, а до 2050 року може досягти 1,8 млрд.

Головні причини – зміна способу життя:

зростання ожиріння;

високий рівень цукру в крові;

поширення діабету 2 типу.

Найчастіше хвороба пов’язана саме з цими факторами, а не з алкоголем, як багато хто думає.

Особливість MASLD у тому, що вона часто проходить без симптомів. Люди можуть роками не підозрювати про проблему, поки не з’являються серйозні ускладнення – цироз або навіть рак печінки.

Дослідження також показало, що захворювання все частіше вражає молодших людей. Хоча найбільший ризик у літніх, найбільша кількість пацієнтів – у віці 35-59 років.

Найвищі показники зафіксовані в Північній Африці та на Близькому Сході, але зростання спостерігається по всьому світу. Наприклад, у Великій Британії поширеність зросла на 33%, у США – на 22%.

Попри те, що лікування поступово покращується і люди живуть довше, кількість нових випадків продовжує швидко зростати.

Експерти попереджають, що без змін у харчуванні, фізичній активності та контролі за рівнем цукру ця «тиха епідемія» може стати однією з головних глобальних проблем здоров’я у найближчі десятиліття.