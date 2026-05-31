Українські хірурги врятували від ампутації ногу бійця та встановили світовий медичний рекорд

Надія Карбунар
На даний час стан Олександра задовільний, контрольні аналізи стабільні, трансплантати прижилися
Лікарі провели військовому унікальну одночасну пересадку двох великих фрагментів кісток довжиною 22 сантиметри

Українські хірурги наважилися на надскладне втручання, якого досі не виконував ніхто в світі. Фахівці Національного центру хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова спільно із травматологами шпиталю МВС провели унікальну операцію, у ході якої ризикнули провести пораненому військовому одночасну пересадку двох великих фрагментів кісток довжиною 22 сантиметри. Ця унікальна автотрансплантація дозволила врятувати від ампутації ногу захисника та повернути йому надію знову ходити. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Пацієнтом став 53-річний Олександр із Кривого Рогу, який у цивільному житті зводив будинки, а з 2022 року захищав Україну на передовій як кулеметник, стрілець та механік у складі батальйону «Свобода» бригади «Рубіж». За час воєнної кар'єри він уже діставав осколкові поранення, контузії та хімічні отруєння. Надтяжких ушкоджень чоловік зазнав на Донецькому напрямку під Покровськом під час ближнього контактного бою. Куля зайшла з правої сторони і вилізла під вухо, а внаслідок вибуху Олександру розтрощило стегно. Попри щільний вогонь, пораненого витягли з поля бою побратими. На етапі лікування в шпиталях медикам довелося видалити 22 сантиметри розтрощеної стегнової кістки, яка витримує найбільше навантаження в тілі людини, через що єдиний шанс урятувати кінцівку залежав від успіху трансплантації в центрі Шалімова.

Як пояснив завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії інституту Шалімова Євген Симулик, суть операції полягала в тому, що хірурги взяли дві малогомілкові кістки довжиною по 22 сантиметри зі здорових нижніх кінцівок самого пацієнта. З цих двох тонких аутотрансплантатів лікарі зібрали міцний біопротез і з'єднали його із залишками стегна Олександра. Усю цю ювелірну процедуру виконували під 26-тикратним збільшенням сучасного 3D-мікроскопа, а щоб повністю відновити кровотік, лікарі зшивали мікросудини нитками, які є значно тоншими за людську волосину. Малогомілкові кістки забирали разом із невеликою шкірною частиною, оскільки така шкірна подушка потрібна медикам для моніторингу адекватного кровопостачання. Головним принципом автотрансплантації для хірургів було мінімально травмувати донорську зону та запобігти порушенню функцій, тож відсутності малогомілкових кісток Олександр не має навіть помітити. Лікарі практично впевнені, що суттєвих функціональних ускладнень для ходьби не буде, адже їхній попередній пацієнт після схожого забору однієї кістки згодом зміг пробігти марафонську дистанцію у 10 кілометрів.

На даний час стан Олександра задовільний, контрольні аналізи стабільні, трансплантати прижилися завдяки нормальному кровопостачанню, і пацієнту вже навіть не потрібні перев'язки. У світовій практиці відомо лише про кілька схожих випадків, але досі в жодній країні лікарі не ризикували проводити одночасну пересадку настільки великих кісток, тож українські хірурги фактично встановили медичний рекорд.

Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни лікарі фіксують різке зростання випадків захворювання, яке раніше вважалося рідкісним – стрес-індукованої кардіоміопатії, відомої як «синдром розбитого серця». Це не художня метафора, а серйозний медичний стан, що виникає на тлі сильних емоційних потрясінь. Світова історія знає подібні спалахи після руйнівних ураганів чи бомбардувань, проте Україна живе в стані безперервного критичного стресу вже понад чотири роки.

Крім того, щороку інсульт вражає десятки тисяч українців. Найбільш тривожною тенденцією є те, що він перестав бути хворобою лише літніх людей – він дедалі частіше вражає українців у віці 30–45 років, трапляються випадки захворювання і у 18-річних.

Також лікарка-кардіолог Наталія Іванюк розповіла про аналіз, який є дуже важливим показником здоров’я серця. Йдеться про ліпідограму – аналіз, який показує рівень холестерину та його фракцій у крові. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

