Українські хірурги врятували від ампутації ногу бійця та встановили світовий медичний рекорд

Лікарі провели військовому унікальну одночасну пересадку двох великих фрагментів кісток довжиною 22 сантиметри

Українські хірурги наважилися на надскладне втручання, якого досі не виконував ніхто в світі. Фахівці Національного центру хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова спільно із травматологами шпиталю МВС провели унікальну операцію, у ході якої ризикнули провести пораненому військовому одночасну пересадку двох великих фрагментів кісток довжиною 22 сантиметри. Ця унікальна автотрансплантація дозволила врятувати від ампутації ногу захисника та повернути йому надію знову ходити. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Пацієнтом став 53-річний Олександр із Кривого Рогу, який у цивільному житті зводив будинки, а з 2022 року захищав Україну на передовій як кулеметник, стрілець та механік у складі батальйону «Свобода» бригади «Рубіж». За час воєнної кар'єри він уже діставав осколкові поранення, контузії та хімічні отруєння. Надтяжких ушкоджень чоловік зазнав на Донецькому напрямку під Покровськом під час ближнього контактного бою. Куля зайшла з правої сторони і вилізла під вухо, а внаслідок вибуху Олександру розтрощило стегно. Попри щільний вогонь, пораненого витягли з поля бою побратими. На етапі лікування в шпиталях медикам довелося видалити 22 сантиметри розтрощеної стегнової кістки, яка витримує найбільше навантаження в тілі людини, через що єдиний шанс урятувати кінцівку залежав від успіху трансплантації в центрі Шалімова.

Як пояснив завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії інституту Шалімова Євген Симулик, суть операції полягала в тому, що хірурги взяли дві малогомілкові кістки довжиною по 22 сантиметри зі здорових нижніх кінцівок самого пацієнта. З цих двох тонких аутотрансплантатів лікарі зібрали міцний біопротез і з'єднали його із залишками стегна Олександра. Усю цю ювелірну процедуру виконували під 26-тикратним збільшенням сучасного 3D-мікроскопа, а щоб повністю відновити кровотік, лікарі зшивали мікросудини нитками, які є значно тоншими за людську волосину. Малогомілкові кістки забирали разом із невеликою шкірною частиною, оскільки така шкірна подушка потрібна медикам для моніторингу адекватного кровопостачання. Головним принципом автотрансплантації для хірургів було мінімально травмувати донорську зону та запобігти порушенню функцій, тож відсутності малогомілкових кісток Олександр не має навіть помітити. Лікарі практично впевнені, що суттєвих функціональних ускладнень для ходьби не буде, адже їхній попередній пацієнт після схожого забору однієї кістки згодом зміг пробігти марафонську дистанцію у 10 кілометрів.

На даний час стан Олександра задовільний, контрольні аналізи стабільні, трансплантати прижилися завдяки нормальному кровопостачанню, і пацієнту вже навіть не потрібні перев'язки. У світовій практиці відомо лише про кілька схожих випадків, але досі в жодній країні лікарі не ризикували проводити одночасну пересадку настільки великих кісток, тож українські хірурги фактично встановили медичний рекорд.

