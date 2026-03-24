Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рада пояснила причину штрафів за прогули дітей у школі
Штрафи за прогули вже передбачені законодавством і мають градацію: від 1 700 до 3 500 грн
фото: /znayshov

Норми діяли давно, але їх повернули через «освітні втрати»

У Верховній Раді заявили, що штрафи за пропуски занять у школі не є нововведенням, а йдеться про відновлення контролю за вже чинними нормами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку від «Голосу», секретаря Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталію Піпу.

За її словами, проблема пропусків занять має системний характер: діти все частіше не відвідують школу, а батьки нерідко це ігнорують або прикривають. «Батьки часто не вміють працювати зі своїми дітьми і часто йдуть найпростішим шляхом. Пишуть умовну записку або не мають претензій, що дитина не ходить до школи. Але потім очікують, що вчителі і школа з цим впораються», – сказала вона.

Піпа наголосила, що актуалізація теми пов’язана з накопиченими «освітніми втратами», які посилилися через пандемію та війну. «Тому це один зі способів, як це регулювати. У Німеччині в перший день може бути записка від батьків, два дні пропуску – має бути довідка. А більше днів, то там вже можуть позбавити батьківських прав. І на сьогодні Німеччина одна з найкращих за відвідуваністю середньої школи. Тому Україна в тому напрямку думає», – пояснила депутат.

Водночас вона підкреслила, що нових норм не запроваджували. «Новації нема, крім того, що ці норми перестали застосовувати», – зазначила Піпа.

За її словами, під час пандемії Covid-19 і після початку повномасштабної війни контроль за відвідуваністю фактично послабився: школи рідко фіксували пропуски та майже не зверталися до ювенальної юстиції.

Тепер Міністерство освіти і науки має надати рекомендації навчальним закладам щодо посилення контролю та взаємодії з ювенальною поліцією.

«Там насправді немає фактично наразі ніякої чіткості, крім того, що вони будуть звертатись і разом з ювенальною юстицією вирішувати, що застосовувати. Первинно це мала б бути розмова з батьками, що теж часто приносить свої результати», – додала вона.

Також депутат уточнила, що штрафи вже передбачені законодавством і мають градацію: від 1 700 до 3 500 грн, а у разі повторного порушення – удвічі більше.

Нагадаємо, що київський департамент освіти просить Український центр оцінювання якості освіти врахувати безпековий фактор при організації НМТ-2026. Причиною став досвід 2025 року, коли абітурієнти складали тест після масованих обстрілів та безсонних ночей в укриттях, що негативно вплинуло на їхні результати.

Читайте також:

Теги: освіта Міністерство освіти і науки Верховна Рада школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Наука та освіта

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua