Рада пояснила причину штрафів за прогули дітей у школі

Штрафи за прогули вже передбачені законодавством і мають градацію: від 1 700 до 3 500 грн

Норми діяли давно, але їх повернули через «освітні втрати»

У Верховній Раді заявили, що штрафи за пропуски занять у школі не є нововведенням, а йдеться про відновлення контролю за вже чинними нормами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку від «Голосу», секретаря Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталію Піпу.

За її словами, проблема пропусків занять має системний характер: діти все частіше не відвідують школу, а батьки нерідко це ігнорують або прикривають. «Батьки часто не вміють працювати зі своїми дітьми і часто йдуть найпростішим шляхом. Пишуть умовну записку або не мають претензій, що дитина не ходить до школи. Але потім очікують, що вчителі і школа з цим впораються», – сказала вона.

Піпа наголосила, що актуалізація теми пов’язана з накопиченими «освітніми втратами», які посилилися через пандемію та війну. «Тому це один зі способів, як це регулювати. У Німеччині в перший день може бути записка від батьків, два дні пропуску – має бути довідка. А більше днів, то там вже можуть позбавити батьківських прав. І на сьогодні Німеччина одна з найкращих за відвідуваністю середньої школи. Тому Україна в тому напрямку думає», – пояснила депутат.

Водночас вона підкреслила, що нових норм не запроваджували. «Новації нема, крім того, що ці норми перестали застосовувати», – зазначила Піпа.

За її словами, під час пандемії Covid-19 і після початку повномасштабної війни контроль за відвідуваністю фактично послабився: школи рідко фіксували пропуски та майже не зверталися до ювенальної юстиції.

Тепер Міністерство освіти і науки має надати рекомендації навчальним закладам щодо посилення контролю та взаємодії з ювенальною поліцією.

«Там насправді немає фактично наразі ніякої чіткості, крім того, що вони будуть звертатись і разом з ювенальною юстицією вирішувати, що застосовувати. Первинно це мала б бути розмова з батьками, що теж часто приносить свої результати», – додала вона.

Також депутат уточнила, що штрафи вже передбачені законодавством і мають градацію: від 1 700 до 3 500 грн, а у разі повторного порушення – удвічі більше.

Нагадаємо, що київський департамент освіти просить Український центр оцінювання якості освіти врахувати безпековий фактор при організації НМТ-2026. Причиною став досвід 2025 року, коли абітурієнти складали тест після масованих обстрілів та безсонних ночей в укриттях, що негативно вплинуло на їхні результати.