Новий штам Covid-19 заразніший за «Дельту»
У Південній Африці знайшли новий вид коронавірусу
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Новый штамм В 1.1.529 обнаружен в Южной Африке и похоже он уже вытеснил все остальные.
Каково потенциальное влияние нового варианта B.1.1.529 # COVID19?
@rjlessells:
1. Выявить некоторые случаи B.1.1.529 относительно просто, поскольку в некоторых случаях для этого можно использовать тесты ПЦР
2. B.1.1.529 = имеет много мутаций в разных частях вируса
3. Некоторые мутации варианта B.1.1.529 расположены вокруг белка-шипа, который может повлиять на то, насколько хорошо наши антитела нейтрализуют вирус # SARSCoV2 (так что он может в некоторой степени избежать иммунитета).
4. Некоторые из мутаций B.1.1.529 похожи на мутации, которые были обнаружены в других вызывающих озабоченность вариантах, которые усиливают трансмиссивность этих вариантов.
5. Вот как варианты распространились в SA:
- Светло-серый: множество различных типов вирусов (1-я волна)
- Зеленый: 2-я волна (бета)
- Красный: Дельта, 3-я волна
- Желтый: C.1.2 ( все еще обнаруживается на низких уровнях, но не увеличивается)
- Синий: B.1.1.529 (быстро увеличивается)
6. Резюме:
- Мы начинаем видеть генерализованную передачу инфекции в сообществе (в отличие от просто кластерных вспышек)
- Завтра @who присвоит греческое имя B.1.1.529
- Мы еще не знаем наверняка, но похоже, что B.1.1.529 может быть более передаваемым и ускользать от иммунитета.
Джерело: блог Євген Істребіна