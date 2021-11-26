Новий штам Covid-19 заразніший за «Дельту»

Вірус все ніяк не хоче піти геть

У Південній Африці знайшли новий вид коронавірусу

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Новый штамм В 1.1.529 обнаружен в Южной Африке и похоже он уже вытеснил все остальные.

Каково потенциальное влияние нового варианта B.1.1.529 # COVID19?

@rjlessells:

1. Выявить некоторые случаи B.1.1.529 относительно просто, поскольку в некоторых случаях для этого можно использовать тесты ПЦР

2. B.1.1.529 = имеет много мутаций в разных частях вируса

3. Некоторые мутации варианта B.1.1.529 расположены вокруг белка-шипа, который может повлиять на то, насколько хорошо наши антитела нейтрализуют вирус # SARSCoV2 (так что он может в некоторой степени избежать иммунитета).

4. Некоторые из мутаций B.1.1.529 похожи на мутации, которые были обнаружены в других вызывающих озабоченность вариантах, которые усиливают трансмиссивность этих вариантов.

5. Вот как варианты распространились в SA:

Светло-серый: множество различных типов вирусов (1-я волна)

Зеленый: 2-я волна (бета)

Красный: Дельта, 3-я волна

Желтый: C.1.2 ( все еще обнаруживается на низких уровнях, но не увеличивается)

Синий: B.1.1.529 (быстро увеличивается)

6. Резюме:

Мы начинаем видеть генерализованную передачу инфекции в сообществе (в отличие от просто кластерных вспышек)

Завтра @who присвоит греческое имя B.1.1.529

Мы еще не знаем наверняка, но похоже, что B.1.1.529 может быть более передаваемым и ускользать от иммунитета.

Джерело: блог Євген Істребіна

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