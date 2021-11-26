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    Новий штам Covid-19 заразніший за «Дельту»

    Вірус все ніяк не хоче піти геть - Новий штам Covid-19 заразніший за «Дельту»
    Вірус все ніяк не хоче піти геть
    малюнок з відкритих джерел

    У Південній Африці знайшли новий вид коронавірусу

    Мовою оригіналу

    Новый штамм В 1.1.529 обнаружен в Южной Африке и похоже он уже вытеснил все остальные.

    Каково потенциальное влияние нового варианта B.1.1.529 # COVID19?

    @rjlessells:

    1. Выявить некоторые случаи B.1.1.529 относительно просто, поскольку в некоторых случаях для этого можно использовать тесты ПЦР

    2. B.1.1.529 = имеет много мутаций в разных частях вируса

    3. Некоторые мутации варианта B.1.1.529 расположены вокруг белка-шипа, который может повлиять на то, насколько хорошо наши антитела нейтрализуют вирус # SARSCoV2 (так что он может в некоторой степени избежать иммунитета).

    4. Некоторые из мутаций B.1.1.529 похожи на мутации, которые были обнаружены в других вызывающих озабоченность вариантах, которые усиливают трансмиссивность этих вариантов.

    5. Вот как варианты распространились в SA:

    • Светло-серый: множество различных типов вирусов (1-я волна)
    • Зеленый: 2-я волна (бета)
    • Красный: Дельта, 3-я волна
    • Желтый: C.1.2 ( все еще обнаруживается на низких уровнях, но не увеличивается)
    • Синий: B.1.1.529 (быстро увеличивается)

    6. Резюме:

    • Мы начинаем видеть генерализованную передачу инфекции в сообществе (в отличие от просто кластерных вспышек)
    • Завтра @who присвоит греческое имя B.1.1.529
    • Мы еще не знаем наверняка, но похоже, что B.1.1.529 может быть более передаваемым и ускользать от иммунитета.

    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: Африка хвороби вірус коронавірус
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    Новий штам Covid-19 заразніший за «Дельту»