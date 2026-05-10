В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу. Фахівець пояснив, як уникнути зараження

Аби знизити ризик, у приміщенні, де можуть бути гризуни, рекомендують не підмітати

В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч.

Ганіч наголосив, що хантавірус передається від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

«В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією, але цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини», – зазначив Ганіч.

Фахівець пояснив, аби знизити ризик зараження, у приміщенні, де можуть бути гризуни, рекомендують не підмітати, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість слід робити вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках.

«Якщо ви знаєте, що може бути потенційний контакт, тобто це старе приміщення, технічне приміщення, або навіть якщо ви помітили в будинку гризунів, бажано не підмітати підлогу, не підіймати пил у повітря, краще провести вологе прибирання. Якщо ви знаєте, що на поверхнях могли бути гризуни, краще очистити антисептиками, в жодному разі не торкатися руками», – каже представник ЦГЗ.

Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань – геморагічну гарячку з нирковим синдромом, що є більш поширеною в Європі й Азії, зокрема, й в Україні, та хантавірусний легеневий синдром, характерний для країн Західної півкулі.

Речник ЦГЗ зазначив, що до другої групи належить різновид вірусу Анд, який може передаватися між людьми, але це трапляється рідко і за умови тісного тривалого контакту між інфікованою й здоровою людиною.

Нагадаємо, спалах небезпечної інфекції хантавірусу серед туристів під час морського круїзу змушує європейські країни бити на сполох та запроваджувати екстрені заходи безпеки. Реальна небезпека нависла й над Україною, адже в сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою, тож цілком можливо, що смертельна інфекція вже впритул наблизилася до наших кордонів.

Раніше «Главком» повідомляв про початок спалаху на MV Hondius: тоді лайнер іще перебував під медичним наглядом і прямував до африканського узбережжя.

До слова, «Главком» також писав, що п'ятеро українців на борту MV Hondius не мають ознак інфікування – їхній стан задовільний, а українські дипломати в Нідерландах і Малазі тримають ситуацію під контролем.