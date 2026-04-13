Київ накрив густий туман (фото)

Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними

Уранці 13 квітня Київ накрив густий туман. Про це повідомляє «Главком». Видимість 200-500 метрів. За прогнозами синоптиків, туман триматиметься першу половину дня, через що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Через густий туман не видно навіть сусідніх будинків фото: glavcom.ua

Туман ліг нерівномірно, наче пройшов широкою смугою: подекуди він густий, а зовсім поруч вже можна розгледіти сусідні будинки фото: glavcom.ua

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:

знижувати швидкість руху

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

уникати різких маневрів на дорозі.

Що ж до пішоходів, варто:

бути уважними; використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.

Також за прогнозами синоптиків у столиці хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 10-12° тепла.

Нагадаємо, вранці 12 квітня 2026 року, коли кияни йшли освячувати великодні кошики, місто накрив густий туман. Це стало несподіванкою, адже синоптики прогнозували гарну видимість – від 11 до 26 км.