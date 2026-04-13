Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ накрив густий туман (фото)

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними
фото: glavcom.ua

У першій половині дня 13 квітня в Києві утримуватиметься туман, видимість 200-500 м

Уранці 13 квітня Київ накрив густий туман. Про це повідомляє «Главком». Видимість 200-500 метрів. За прогнозами синоптиків, туман триматиметься першу половину дня, через що оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 

Через густий туман не видно навіть сусідніх будинків
фото: glavcom.ua
Туман ліг нерівномірно, наче пройшов широкою смугою: подекуди він густий, а зовсім поруч вже можна розгледіти сусідні будинки
фото: glavcom.ua

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:

  • знижувати швидкість руху
  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Що ж до пішоходів, варто:

  • бути уважними; використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.

Також за прогнозами синоптиків у столиці хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 10-12° тепла.

Нагадаємо, вранці 12 квітня 2026 року, коли кияни йшли освячувати великодні кошики, місто накрив густий туман. Це стало несподіванкою, адже синоптики прогнозували гарну видимість – від 11 до 26 км.

Теги: Київ негода небезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Київ накрив густий туман (фото)
У метро Києва поліція затримала чоловіка, який почав роздягатися
У Києві освячено перші Великодні кошики (репортаж)
Київ накрив густий туман (фото)
Куди сходити у Києві 13-19 квітня: дайджест культурних подій
Поліція у Києві затримала чоловіка, який пошкодив авто нардепа Гузя
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua