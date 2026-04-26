Ексочільник МЗС пояснив, чому європейські партнери «заплющують очі» на українську корупцію

«Наша задача сприймати це як аванс, а не як погодження», – вважає Пристайко

Україна отримала від Європейського Союзу стратегічно важливий кредит у розмірі €90 мільярдів. Однак ця фінансова підтримка не є свідченням того, що Захід ігнорує внутрішні проблеми нашої держави. Навпаки, партнери детально фіксують кожен корупційний скандал та провал у реформах. Як інформує «Главком», про це у розмові на «Свобода Live» заявив Вадим Пристайко – дипломат, експосол України у Великій Британії та колишній очільник МЗС.

Дипломат застеріг від популярної ілюзії, ніби Захід допомагає нам виключно через вдячність за «щит над Європою». За його словами, європейські політики та виборці чудово усвідомлюють реальний стан справ в Україні. Питання корупції є для них очевидним, особливо коли на фоні війни з’являються новини про купівлю елітної нерухомості за сотні мільйонів доларів. Кожен такий випадок фіксується іноземними дипломатами, адже інформування про негативні тенденції – від схем у ТЦК до гучних скандалів на кшталт «Міндічгейту» – є прямим обов’язком посольств.

«Але, разом з тим, вони (європейські партнери, – ред.) розуміють, що є пріоритет виживання: їх власного виживання, європейського і нашого настільки великий, що вони закривають до певного рівня очі на те, що відбувається. Наша задача сприймати це як аванс, а не як погодження. Що «можемо робити все, що завгодно, бо така в нас держава: хтось там трохи підтирює, дехто не може жити без корупції, ТЦК вирішує, що їх завдання зараз максимально збагатитися», ну і так далі. Ці всі наші хвороби, які загрожують життю, існуванню самої держави, якщо ми це не усвідомлюємо для себе, врешті-решт негативний тренд захлесне оцей весь позитив, який все ще існує щодо нас, як країни, яка тримає на собі удар Росії. Для Європи, не для Європи, вже не важливо. Важливо те, що ми виживаємо і боремось», – каже дипломат.

Гірше за все, на думку Пристайка, якщо Україна почне сприймати цю допомогу як дозвіл «робити все, що завгодно». Він підкреслив, що будь-яке роздратування в європейських кабінетах рано чи пізно перетворюється на конкретні документи. Вже наступного разу разом із грошима Україна може отримати величезний список жорстких умов, які доведеться виконувати без заперечень.

Головна небезпека полягає в тому, що негативні тренди всередині країни можуть зрештою перекрити той героїчний образ України, який ще тримає на собі підтримку світу. Пристайко закликав усвідомити: якщо держава не почне реально лікувати власні внутрішні проблеми, західна допомога може стати предметом торгів для опонентів України, які лише чекають приводу назвати нашу країну занадто корумпованою для подальшої підтримки.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Президент додав, що кошти з європейського пакета планують спрямувати, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння в партнерів, яке поки не виробляється в Україні, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.