У США призупинили виконання смертного вироку через пандемію коронавірусу



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У червні Мін’юст США вперше за 17 років заявив про поновлення смертної кари

В’язень мав бути страчений у понеділок, 13 липня, за вбивство в 1996 році торгівця зброєю Вільяма Мюлера, а також його дружини та доньки

Федеральна суддя в американському штаті Індіана призупинила виконання смертного вироку через пандемію викликаного коронавірусом захворювання Covid-19.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що 47-річний Деніел Лі мав бути страчений у понеділок, 13 липня, за вбивство в 1996 році торгівця зброєю Вільяма Мюлера, а також його дружини та доньки. Проте суддя Джейн Магнус-Стінсон вирішила відкласти виконання смертного вироку, оскільки родичі жертв хотіли бути присутніми при процедурі введення Лі смертельної ін’єкції, але через пандемію коронавірусу побоялися вирушити в подорож до місця виконання вироку.

Згідно з рішенням судді, вирок буде виконано тоді, коли здоров’ю матері дружини Мюллера нічого не загрожуватиме.

США лідирують у світі за показниками захворюваності на Covid-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, у країні зафіксовано 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, 134 тисячі американців померли через Covid-19.

У червні Мін’юст США вперше за 17 років заявив про поновлення смертної кари. Йдеться про страти чотирьох засуджених за зґвалтування та вбивство дітей. Страти були заплановані на 13, 15 та 17 липня, а також 28 серпня.

Європейський Союз засудив рішення США поновити виконання смертних вироків та закликав адміністрацію США переглянути таке рішення.

Нагадаємо, у всьому світі зареєстрували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом – 228 102 за останні 24 години. За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб. Згідно з даними ВООЗ, найбільший добовий приріст зафіксовано в США (64 630), Бразилії (44 571), Індії (26 506) та ПАР (13 674).

Попередній антирекорд був зареєстрований 4 липня, тоді в світі виявили 212 626 випадків Covid-19. За даними ВООЗ, станом на 10 липня у світі коронавірусом заразилися 12 101 587 осіб, зафіксовано 551 046 летальних випадків.