Цього місяця Україна матиме 3,9 мільйона доз вакцини, – Ляшко

«Розпочалось привезення Pfizer, з 473 тисяч доз уже було дві поставки по 117 тисяч доз» – Ляшко

«Щосереди постачається близько 60 тисяч доз» – міністр охорони здоров’я

Україна в червні нинішнього року матиме 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю НВ.

За його словами, наразі постачання вакцин триває. «На даний конкретний момент часу я зараз не скажу цифру, але в червні з усіма поставками, які в нас доїжджають, то це буде 3,9 мільйона доз вакцини. Просто чому я не кажу зараз? Бо у нас розпочалось привезення Pfizer, з 473 тисяч доз уже було дві поставки по 117 тисяч доз, і за кошти державного бюджету також закуплена вакцина Pfizer, 500 тисяч доз. Вона почала приїжджати, щосереди вони поставляють близько 60 тисяч доз, тому просто зараз не скажу точно, скільки вже приїхало з цієї партії», – сказав Ляшко.

Як повідомлялося, згідно з даними МОЗ, в Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.

Попри це, МОЗ попередив про нову хвилю пандемії коронавірусу.

До слова, українські вчені розвіяли міф про штучне походження коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 4905 осіб.

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