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    Коронавірус у Києві: за добу виявили понад 200 нових випадків

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    За минулу добу три людини у Києві померли від коронавірусу - Коронавірус у Києві: за добу виявили понад 200 нових випадків

    За минулу добу три людини у Києві померли від коронавірусу

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі

    Станом на 12 червня, у Києві зафіксували ще 215 нових випадків коронавірусу.

    Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

    Захворіли:

    • 131 жінка віком від 18 до 85 років;
    • 73 чоловіки віком від 24 до 82 років;
    • 5 дівчаток від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 4 до 16 років.

    З них 11 осіб госпіталізували до медзакладів столиці з коронавірусом, ще 22 людини госпіталізували з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    За минулу добу, 3 людини померли від коронавірусу, а загалом 5147. У столиці 1955 осіб одужали від коронавірусу, а загалом 194 931.

    Загалом за час пандемії у столиці вже 210735 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

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    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (42), Дарницькому (35) та в Оболонському (34).

    Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 4905 осіб.

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    Теги: Віталій Кличко Київ коронавірус
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    Коронавірус у Києві: за добу виявили понад 200 нових випадків