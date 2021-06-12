Коронавірус у Києві: за добу виявили понад 200 нових випадків
За минулу добу три людини у Києві померли від коронавірусу
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі
Станом на 12 червня, у Києві зафіксували ще 215 нових випадків коронавірусу.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 131 жінка віком від 18 до 85 років;
- 73 чоловіки віком від 24 до 82 років;
- 5 дівчаток від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 4 до 16 років.
З них 11 осіб госпіталізували до медзакладів столиці з коронавірусом, ще 22 людини госпіталізували з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
За минулу добу, 3 людини померли від коронавірусу, а загалом 5147. У столиці 1955 осіб одужали від коронавірусу, а загалом 194 931.
Загалом за час пандемії у столиці вже 210735 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (42), Дарницькому (35) та в Оболонському (34).
Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.
Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 4905 осіб.