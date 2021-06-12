Коронавірус у Києві: за добу виявили понад 200 нових випадків

За минулу добу три людини у Києві померли від коронавірусу

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі

Станом на 12 червня, у Києві зафіксували ще 215 нових випадків коронавірусу.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

131 жінка віком від 18 до 85 років;

73 чоловіки віком від 24 до 82 років;

5 дівчаток від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 4 до 16 років.

З них 11 осіб госпіталізували до медзакладів столиці з коронавірусом, ще 22 людини госпіталізували з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

За минулу добу, 3 людини померли від коронавірусу, а загалом 5147. У столиці 1955 осіб одужали від коронавірусу, а загалом 194 931.

Загалом за час пандемії у столиці вже 210735 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (42), Дарницькому (35) та в Оболонському (34).

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 4905 осіб.

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