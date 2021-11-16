Нардепи схвалили законопроєкт про офіційні електронні адреси

Офіційну електронну адресу планують присвоювати юридичним та фізичним особам

Верховна Рада України на засіданні у вівторок ухвалила за основу проєкт закону щодо використання електронних адрес.

Ідеться про законопроєкт № 3860. Його автори запропонували запровадити електронну адресу як офіційний спосіб комунікації з підприємцями та громадянами.

Офіційну електронну адресу планують присвоювати:

державним органам;

органам місцевого самоврядування;

фізичним особам-підприємцям (під час здійснення державної реєстрації автоматично через ЄДР);

громадянам під час оформлення паспорта громадянина України вперше;

громадянам під час оформлення обміну паспорта (потрібно написати додаткову заяву).

Після цього листи й повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені. Вони більше не потребуватимуть додаткового документального підтвердження.

Зазначимо, що нардепи підтримали проєкт закону більшістю голосів лише у першому читанні. Тепер за документ мають проголосувати під час другого читання. А після цього законопроєкт направлять на підпис президенту України та опублікують в офіційних джерелах.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт № 3504 «Про медіацію». Він стосується позасудової процедури врегулювання спорів.