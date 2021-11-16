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    Нардепи схвалили законопроєкт про офіційні електронні адреси

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    Закон дозволяє отримати українцям офіційну електронну адресу разом із паспортом - Нардепи схвалили законопроєкт про офіційні електронні адреси
    Закон дозволяє отримати українцям офіційну електронну адресу разом із паспортом
    фото з відкритих джерел

    Офіційну електронну адресу планують присвоювати юридичним та фізичним особам

    Верховна Рада України на засіданні у вівторок ухвалила за основу проєкт закону щодо використання електронних адрес.

    Ідеться про законопроєкт № 3860. Його автори запропонували запровадити електронну адресу як офіційний спосіб комунікації з підприємцями та громадянами.

    Офіційну електронну адресу планують присвоювати:

    • державним органам;

    • органам місцевого самоврядування;

    • фізичним особам-підприємцям (під час здійснення державної реєстрації автоматично через ЄДР);

    • громадянам під час оформлення паспорта громадянина України вперше;

    • громадянам під час оформлення обміну паспорта (потрібно написати додаткову заяву).

    Після цього листи й повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені. Вони більше не потребуватимуть додаткового документального підтвердження.

    Зазначимо, що нардепи підтримали проєкт закону більшістю голосів лише у першому читанні. Тепер за документ мають проголосувати під час другого читання. А після цього законопроєкт направлять на підпис президенту України та опублікують в офіційних джерелах.

    Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт № 3504 «Про медіацію». Він стосується позасудової процедури врегулювання спорів.

    Теги: Верховна Рада бізнес інтернет документи технології права громадян
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    Нардепи схвалили законопроєкт про офіційні електронні адреси