Науковці створили спосіб спрогнозувати, чи помре пацієнт від Covid-19

Вчені створили модель, здатну передбачати результат хвороби

Міжнародна команда дослідників і медиків з 20 лікарень по всьому світу змогла створити модель штучного інтелекту (ІІ), здатну передбачати результат Covid-19 у пацієнта – включно з необхідним обсягом кисню при ШВЛ і смерть. Стаття вчених опублікована в журналі Nature Medicine.

Для навчання моделі EXAM дослідники застосували федеративний метод, при якому та використовує дані багатьох серверів без переміщення їх на центральний (федеративний).

Інформація про більш ніж 16 тисяч пацієнтів – у тому числі рентгенівські знімки легень і дані про стан здоров'я – для збереження конфіденційності була повністю знеособлена.

Після двох тижнів навчання EXAM протестували на десяти тисячах пацієнтів лікарень на п'яти континентах. Модель змогла передбачити необхідний обсяг кисню або ймовірну смерть через 24 години після госпіталізації пацієнта з чутливістю в 95 відсотків і сенситивністю в 88 відсотків. Для періоду в 72 години чутливість могла досягати 100 відсотків.

Раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Нагадаємо, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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