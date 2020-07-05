У Військово-морських сил України з’являться три дивізіони берегових ракетних комплексів «Нептун»



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Дивізіон ракетних комплексів може бути поставлено в ЗСУ вже до кінця 2021 року

Випробування ракетного комплексу завершено цього літа

Випробування вітчизняного берегового ракетного комплексу «Нептун» тривали кілька місяців і показали його ефективність.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

«Випробування показали, що ніщо не заважає ураженню кількох цілей одночасно. Зброя однозначно ефективна, головне завдання нині – отримати «Нептуни» якнайшвидше й грамотно їх застосовувати. Щодо питання «коли», думаю, наступного року. А щодо кількості відповім, що заплановано три дивізіони берегових ракетних комплексів. Два – на Чорному морі, один – на Азовському», – повідомив він.

РК «Нептун» – це крилаті ракети української розробки.

Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати ціль у складних метеорологічних умовах, за активної вогневої і радіоелектронній протидії.

Випробування завершено цього літа.

За словами генерального директора конструкторського бюро «Луч» Олега Коростельова, Збройні сили України можуть взяти на озброєння ракетний комплекс «Нептун» до вересня.

Дивізіон ракетних комплексів може бути поставлено в ЗСУ вже до кінця 2021 року.

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