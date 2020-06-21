В Южноукраїнську хворими на Covid-19 заповнені більше 80% ліжок в лікарні



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В Южноукраїнську понад 80% ліжок заповнені хворими на коронавірус

Наразі Южноукраїнськ лідирує в області за кількістю виявлених випадків коронавірусу

У місті Южноукраїнськ Миколаївської області у місцевій лікарні, яка призначена для лікування коронавірусу Covid-19, заповненість хворими складає 83,3%.

Про це йдеться у звіті Миколаївської ОДА.

Речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська зазначила, що станом на 21 червня в Южноукраїнську велика завантаженість в лікарні, яка займається лікування хворих на Covid-19, передає Суспільне.

«Якщо ситуація буде критичною, місць для лікування не буде, то хворих на коронавірус середньої тяжкості направлятимуть на лікування до Первомайська, а тяжкі хворі направлятимуться до Миколаєва в Центр лікування інфекційних хвороб», — розповіла Котовська.

Наразі Южноукраїнськ лідирує в області за кількістю виявлених випадків коронавірусу — 84, на другому місці Миколаїв з 67 випадками.

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

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Як повідомлялось, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків (з них у дітей - 25, у медиків – 64), це на 154 випадки більше ніж учора. За добу одужали - вісім чоловік, померли – 10.