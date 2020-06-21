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    Здоров'я

    В Южноукраїнську хворими на Covid-19 заповнені більше 80% ліжок в лікарні

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    В Южноукраїнську понад 80% ліжок заповнені хворими на коронавірус - В Южноукраїнську хворими на Covid-19 заповнені більше 80% ліжок в лікарні
    В Южноукраїнську понад 80% ліжок заповнені хворими на коронавірус

    Наразі Южноукраїнськ лідирує в області за кількістю виявлених випадків коронавірусу

    У місті Южноукраїнськ Миколаївської області у місцевій лікарні, яка призначена для лікування коронавірусу Covid-19, заповненість хворими складає 83,3%.

    Про це йдеться у звіті Миколаївської ОДА.

    Речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська зазначила, що станом на 21 червня в Южноукраїнську велика завантаженість в лікарні, яка займається лікування хворих на Covid-19, передає Суспільне.

    «Якщо ситуація буде критичною, місць для лікування не буде, то хворих на коронавірус середньої тяжкості направлятимуть на лікування до Первомайська, а тяжкі хворі направлятимуться до Миколаєва в Центр лікування інфекційних хвороб», — розповіла Котовська.

    Наразі Южноукраїнськ лідирує в області за кількістю виявлених випадків коронавірусу — 84, на другому місці Миколаїв з 67 випадками.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      36560
    • Хворіють
      19049
    • Одужали
      16509
    • Померли
      1002

    Як повідомлялось, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків (з них у дітей - 25, у медиків – 64),  це на 154 випадки більше ніж учора. За добу одужали - вісім чоловік, померли – 10.

    Миколаївщина хвороби коронавірус
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